《阿拉丁》上映！这个月最适合情侣看的电影~

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备受期待的Disney电影《阿拉丁》（Aladdin）真人版终于上映了！

《阿拉丁》（Aladdin）由名导Guy Ritchie率领顶级团队共同打造，还有巨星Will Smith参与演出，还没上映就备受关注。为了打造阿格拉巴这个虚构的阿拉伯城市，剧组团队请来一组顾问来考究文化背景知识。

剧组不止耗时15星期搭建了阿格拉巴的闹市，在阿拉丁抵达皇宫的戏码，就动用了250名舞蹈者、200多名的临时演员，以及37000朵花，以打造出华彩绚丽的效果。

神灯精灵是电影最不可或缺的角色，这个角色就由巨星Will Smith来担任。Will Smith出演过许多经典电影如《Men In Black》、《The Pursuit of Happyness》、《I,Robot》等等，备受好评。电影首映之后，许多观众都盛赞Will Smith的演出，片中每次出场都能够成为焦点，这也更令人期待他在李安执导的大片《Gemini Man》中的表现！

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男女主角的人选也格外引人注目。阿拉丁是由埃及和加拿大裔男星Mena Massound饰演。

女主角茉莉公主则面试了2000名演员，才选出由英国印度混血的Naomi Scott扮演。

资料来源：搜狐

所有照片和视频皆摘自网络