《野狼Disco》原曲作者指「宝石Gem」侵权

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2019年中国最夯神曲《野狼Disco》由饶舌歌手「宝石Gem」推出，加上找来男神陈伟霆助阵后，红遍了大街小巷，甚至还成功登上春晚演出。不过如今这首歌的原作者却跳出来，指出「宝石Gem」侵权。

《野狼Disco》是宝石Gem的歌曲，因为旋律和歌词相当洗脑，在中国成为夯爆神曲，甚至登上了春晚演出。宝石Gem甚至表示要将《野狼Disco》的收入捐给武汉，包括医护人员和家属，一度让网友大赞他的善举。

不过如今事情出现大逆转，芬兰音乐人Viho Ihaksi拍摄影片表示，自己是《野狼Disco》原Beat《More Sun》的作曲人，并指出自己的作品是在2018年完成。当时他开放给网友自由取用，唯一条件是必须写明他是创作者，且不得作为商业用途。

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Viho Ihaksi甚至秀出了自己的身分证，以及歌曲的音轨证明。该影片虽然未在Viho Ihaksi自己的社群帐号公开，但影片拍摄日期为今年的1月10日，已经在微博大肆流传，至今已经累计了超过数十万次转发。

据悉，宝石Gem取样了《More Sun》，并将自己名列作曲人和作词人栏目中，仅将编曲人写上「Ihaksi」，且因为这首歌接下许多商演和拿到不少版权费，明显和Viho Ihaksi定下的使用条件有出入，因此尽管《野狼Disco》音乐是取样而并非抄袭问题，但确实有侵权的嫌疑。

宝石Gem的经纪人对此也回应《新浪娱乐》，拿出与一名「陈先生」的截图，该男子自称已购买beat版权，并与她联络合作事宜，提出商业收益、授权利润分成等合作条件。同时他强调：「再次对在这个时期占用网络资源跟大家说声抱歉，接下来的交由律师处理，希望《野狼Disco》给大家带来的是快乐，祝大家新年快乐，身体健康！」

新闻来源： ETtoday