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《追我吧》永久停播！浙江卫视首说明「抢救高以翔过程」 引网友愤怒开炮：请召开新闻发布会和公开监控

by Tofu
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《追我吧》永久停播！浙江卫视首说明「抢救高以翔过程」 引网友愤怒开炮：请召开新闻发布会和公开监控
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浙江卫视在5日终于出面回应高以翔录制《追我吧》猝逝一事，除了宣布永久停播该节目之外，也首度还原当天详细事发经过。然而此文发出后却引起网友们开炮：“已经牺牲了一个人名，凭什么只有文字，请召开新闻发布会和公开监控，我们要的是真相！”

浙江卫视解释当天事发经过，高以翔参与了2个小游戏，其他时间都在主舞台观看，凌晨1点26分左右开始录制跑步环节，在跑了600多公尺后，「他放缓步伐，坐在边上花坛，随后躺倒，此时为1点30分52秒。」跟随导演发现异样，首先呼叫现场待命的救护车，在他倒地后1分46秒就有医护人员赶来实施专业抢救，20多分钟后把人送到附近的宁波市医疗中心李惠利医院，全力抢救2小时后，院方宣布抢救无效。

至于当天现场到底有多少医护人员？浙江卫视解释：「每次节目录制现场都备有专业医疗保障团队，当晚现场配备宁波急救中心的2辆救护车、3名专业医护人员和2名救护车驾驶员。」当天现场出现穿着萤光色工作服的人就是急救人员。电视台澄清，有网友爆料「凌晨2点看到救护车赶到现场」，但其实那是工作人员叫来的第3辆车，事后因为没有用到，空车返回。

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距离高以翔27日猝逝，到现在已经过了9天，浙江卫视澄清之前没有出面回应的原因，是因为考量到家人和经纪团队想要低调处理的意愿，「我们前段时间将重心放在抓紧协调各方、办理相关手续上。我们没能守住最好的以翔，只希望能够护他安静走完最后一程。」现在高以翔在大陆方面的后事已经暂告一段落，电视台才决定出面公开相关状况，同时宣布《追我吧》将永久停播。

《对不起，我们没能守护住最好的以翔》全文

资料来源：ettoday

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