娱乐 Entertainment明星 Celebrity 《这就是街舞3》再官宣王一博加盟队长阵容！ by Tofu 7 May 2020 written by Tofu 7 May 2020 Advertisement 《这就是街舞3》5月5日和6日分别官宣新一季队长为张艺兴和王嘉尔，7日再官宣王一博正式加盟。一个“在全世界任何一个角落跳舞都没差”的舞台玩家、实力小孩，期待这三位新偶像的舞蹈battle啊！ Advertisement Advertisement Entertainment 0 留言 comment 0 FacebookWhatsappEmail Tofu previous post 《青春有你2》刘雨昕「长发造型曝光」！网赞：好正！ next post 邓超用了孙俪送的牙刷天天流血 未料用途竟是这个 You may also like IU和BTS Suga新歌《Eight》MV八大隐藏彩蛋 悼念雪莉和钟铉 7 May 2020 谢娜39岁生日 张杰难得晒出双胞胎女儿萌照 7 May 2020 邓超用了孙俪送的牙刷天天流血 未料用途竟是这个 7 May 2020 《青春有你2》刘雨昕「长发造型曝光」！网赞：好正！ 7 May 2020 肖战正式回应近期风波：真诚的说一声对不起！ 7 May 2020 综艺《舞者》官宣！金星、佟丽娅、任嘉伦、朱正廷担任领队 7 May 2020 高以翔遗作！《怪你过分美丽》首曝预告 秦岚犀利眼神女王气场爆棚 6 May 2020 金像奖最佳新演员：易烊千玺 | 流量明星的蜕变 | Chapters 6 May 2020 《朋友请听好》遇播出事故 易烊千玺紧急开热点神救场 6 May 2020 媒体曝唐艺昕顺利诞下女儿！张若昀手推婴儿车 医院门口派红包 6 May 2020 留言 Leave a Comment 取消回复 Cancel Reply Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.