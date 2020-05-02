娱乐 Entertainment明星 Celebrity 《跑男》正式开录 猎豹郑恺竟现大肚腩 本尊回应：「相信我 能瘦下来」 by Tofu 2 May 2020 written by Tofu 2 May 2020 Advertisement 近日正式开录的《跑男》，现场画面被网友路透，除了有备受瞩目的蔡徐坤备受热议之外，更引起网友关注的莫过于猎豹郑恺……的肚腩！ 昔日曾在社交圈晒出健身腹肌照的郑恺，如今被拍到他身材变胖，和《跑男》新加入的沙溢合体时宛如两位上年纪的大叔，引起不少网友敲碗：“还我的小猎豹给我！”。 Advertisement 郑恺工作室也忍不住帮忙问恺哥：“多久才能瘦下来”，而本尊最后还是在微博po文：“相信我，杀青后我能瘦下来，的吧……”，虽然不够自信，但还是相信恺哥会很瘦下来的！ Advertisement Entertainment 0 留言 comment 0 FacebookWhatsappEmail Tofu previous post 李荣浩再伤到腿！第5次坐轮椅 无奈表示：幸亏上次的轮椅没扔 next post 李宗伟甜晒全家福为老婆庆生 甜蜜告白：答应你往后余生每年陪你度过 You may also like 《LOVE actually LIVE actually抗疫慈善音乐会》杨千嬅、容祖儿 、梁咏琪群星直播接力开唱！ 2 May 2020 鹿晗零点为黄子韬庆生 黄子韬：希望能和喜欢的人在一起 2 May 2020 《相信未来》义演定档5月4日！超豪华阵容分批登场 2 May 2020 Kobe遗孀发文纪念女儿 GIGI 14岁生辰：想念你的一切 2 May 2020 李宗伟甜晒全家福为老婆庆生 甜蜜告白：答应你往后余生每年陪你度过 2 May 2020 李荣浩再伤到腿！第5次坐轮椅 无奈表示：幸亏上次的轮椅没扔 1 May 2020 《创造营2020》 鹿晗和黄子韬一起跳女团舞？！ 1 May 2020 黄景瑜 李沁新剧《亲爱的戎装》剧照曝光 网友：《太阳的后裔》既视感！ 1 May 2020 易烊千玺因拍戏档期暂别《街舞3》 导演发长文送祝福：期待千玺队长的下一部作品 1 May 2020 回顾 2010-2019 | 香港电影金像奖最佳电影 1 May 2020 留言 Leave a Comment 取消回复 Cancel Reply Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.