《跑男》正式开录 猎豹郑恺竟现大肚腩 本尊回应：「相信我 能瘦下来」

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近日正式开录的《跑男》，现场画面被网友路透，除了有备受瞩目的蔡徐坤备受热议之外，更引起网友关注的莫过于猎豹郑恺……的肚腩！

昔日曾在社交圈晒出健身腹肌照的郑恺，如今被拍到他身材变胖，和《跑男》新加入的沙溢合体时宛如两位上年纪的大叔，引起不少网友敲碗：“还我的小猎豹给我！”。

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郑恺工作室也忍不住帮忙问恺哥：“多久才能瘦下来”，而本尊最后还是在微博po文：“相信我，杀青后我能瘦下来，的吧……”，虽然不够自信，但还是相信恺哥会很瘦下来的！