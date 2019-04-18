《趁我们还年轻》这群演员颜值也太高了吧！

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由张云龙、乔欣、刘芮麟、黄梦莹、代斯领衔主演，姚奕辰、黄柏钧、王骁、易大千主演的都市励志剧《趁我们还年轻》已经在日前开播。这部剧讲述几个大学好友毕业后进入社会，共同经历事业起起伏伏及经历情感迷茫困惑的故事。

相比前阵子的《青春斗》，这部电视剧显然在台词，剧情乃至演员颜值上都是更胜一筹的。

樊书臣

演员 张云龙

杨幂一手捧红的年轻男演员张云龙是这部电视剧的男主角，一位公关界精英。虽然在事业上的表现出色，不过童年时期父母的交流太少，以至他在面对爱情时极度不自信，在林子渝面前卸下了所有防备的他也因此做出了众多青涩且傻萌的趣事。

对于张云龙大家都不会很陌生，因为他出道后参演了多部知名度很高的作品，包括《古剑奇谭》、《怦然星动》、《傲娇与偏见》、《微时代》等等，得到老板杨幂的众多资源。

林子渝

演员 乔欣

乔欣在《趁我们还年轻》里饰演一名实习生，职场中的“便利贴”女孩，不管接到什么脏活累活都毫无怨言，吃苦耐劳却并不懦弱。然而复杂的家庭背景，却让她被误会成竞争公司派来的卧底，最终和樊书臣有情人终成眷属。

乔欣几年前演出《欢乐颂》中的“关关” 关睢尔而一炮而红，之后参演了古装传奇剧《琅琊榜之风起长林》以及《欢乐颂2》，是新生代演员中的实力女演员之一。最近她也因为综艺节目《我和我的经纪人》再次引起民众关注。

史唯聪

演员 刘芮麟

史唯聪在这部剧里和樊书臣是超级死党，时常闯祸的他老是需要哥们帮他收拾残局。虽然他是老板们都不喜欢的不靠谱员工，但在朋友群众却是个开朗且讲义气的大男孩。在第一集中，他因为女朋友要求在房产证上加入自己的名字求助好友，最终姻缘路在母亲的“指点”下，迟迟没能修成正果。

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刘芮麟在2015年凭借励志喜剧电影《滚蛋吧！肿瘤君》获得第16届中国电影表演艺术学会奖新人奖，不过一直到在2017年播出的《三生三世十里桃花》中扮演昆仑十六弟子才再次被观众熟知，接下来他将会在《三生三世枕上书》出演魔族青之魔君。

纪绚丽

演员 黄梦莹

拥有靓丽外形的纪绚丽是男人眼中大写的“直男斩”未婚已婚的男人都爱幕她。然而在感情里她却得不到喜欢的人的真心。在工作上她是游刃有余的交际高手，国内外资讯一把抓，政商金融娱乐八卦更是无所不知。

在《趁我们还年轻》中饰演纪绚丽的黄梦莹自2012年出道，在《三生三世十里桃花》饰演素锦被观众深刻记住，不过坏女人的角色深入民心，被骂了很长一段时间。今年播出的《逆流而上的你》中，她靠着高蜜博得民众的同情和眼泪，成功洗白，加上美丽的外形，想不被记住都难。

李泱泱

演员 代斯

与纪绚丽、史唯聪及樊书臣是很铁的朋友，学生时期傻傻的她出社会后成为大家严重雷厉风行的工作狂，除了跟好朋友们在一起，她几乎把所有时间都献给了工作。也许是老天眷顾勤奋的“剩斗士”，李泱泱在接下来的感情路上将会等来优质男人们的追求。

同样凭借在《三生三世十里桃花》中饰演胭脂一角爆红的代斯近年来也参演了不少作品，其shong《轩辕剑之汉之云》和《烈火如歌》比较熟为人知。相较《三生三世》 的表现，她在《趁我们还年轻》中的演技进步了许多。

对于这部电视剧的评价，只能说“选角色”真的很重要，因为这群演员个个都非常养眼。尽管主演们都是近年内还处于上升期的演员，但是表演一点不比流量演员逊色，而且青春的面孔也很新鲜，作为一部都市励志剧，《趁我们还年轻》是部不错的电视剧。

另外一提，这部剧的海报很有意思，将角色们在和朋友相处时、认真时以及难过流泪的表情拼在一起，象征人生在不同阶段、面对不同对象和不同情绪时的反应，诠释了年轻人都会经历的每一个阶段。