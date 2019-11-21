《解决师》6对最受欢迎CP，你pick谁

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TVB台庆剧《解决师》即将迎来最后几集，剧情也逐渐紧凑起来。

在先前播出的剧情中，重量级男演员夏雨以黄永正一角，也就是TY（唐文龙饰）的恩人惊喜现身，还在剧中扮演起媒人，约见颂如（陈敏之饰），为TY解释误会，也因此使二人的关系有了更进一步的发展。王浩信饰演的O Sir、李国麟饰演的高Sir也开始怀疑Man Sir，对对方展开秘密调查。

出于对剧作的喜欢，有人特意为剧中出的6对CP进行盘点。

第一对

王浩信（敖熙辰）﹑唐诗咏（蒋颖欣）

男女主角继在《不懂撒娇的女人》扮演一对后，再次在热播中的剧集《解决师》有感情线，这对CP的再次合作大受大家欢迎。



第二对

张颕康（文浩全）﹑冯盈盈（宋巧盈）

二人第一次拍档就有感情线，非常有新鲜感，尤其是他们在剧中上演的一场湿身激吻戏，更是引起观众讨论。

第三对

陈敏之（项颂如）、唐文龙（TY）

两人在化解了误会，加上月老黄永正的帮助下，已将走到一起。

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第四对

李天翔（蒋家荣）、黄嘉乐（小凤）

这对患难兄弟也是让非常令人动容。

第五对

丁子郎（高俊）、郭思（心心）

青涩的校园情侣高俊和心心这对CP也很受欢迎哦～

第六对

罗乐林（蒋滔）、苗可秀（陈美霞）

老戏骨CP至死不渝，不离不弃的爱情也很受观众们喜爱。

照片来源：HK01