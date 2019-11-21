主页 Home #OneLittleThing娱乐 Entertainment 《解决师》6对最受欢迎CP，你pick谁
娱乐 Entertainment电视剧 TV Drama

《解决师》6对最受欢迎CP，你pick谁

by Vicky 丽盈
written by Vicky 丽盈
《解决师》6对最受欢迎CP，你pick谁
Advertisement

TVB台庆剧《解决师》即将迎来最后几集，剧情也逐渐紧凑起来。

在先前播出的剧情中，重量级男演员夏雨以黄永正一角，也就是TY（唐文龙饰）的恩人惊喜现身，还在剧中扮演起媒人，约见颂如（陈敏之饰），为TY解释误会，也因此使二人的关系有了更进一步的发展。王浩信饰演的O Sir、李国麟饰演的高Sir也开始怀疑Man Sir，对对方展开秘密调查。

出于对剧作的喜欢，有人特意为剧中出的6对CP进行盘点。

第一对
王浩信（敖熙辰）﹑唐诗咏（蒋颖欣）
男女主角继在《不懂撒娇的女人》扮演一对后，再次在热播中的剧集《解决师》有感情线，这对CP的再次合作大受大家欢迎。


第二对
张颕康（文浩全）﹑冯盈盈（宋巧盈）
二人第一次拍档就有感情线，非常有新鲜感，尤其是他们在剧中上演的一场湿身激吻戏，更是引起观众讨论。

第三对
陈敏之（项颂如）、唐文龙（TY）
两人在化解了误会，加上月老黄永正的帮助下，已将走到一起。

Advertisement

第四对
李天翔（蒋家荣）、黄嘉乐（小凤）
这对患难兄弟也是让非常令人动容。

第五对
丁子郎（高俊）、郭思（心心）
青涩的校园情侣高俊和心心这对CP也很受欢迎哦～

第六对
罗乐林（蒋滔）、苗可秀（陈美霞）
老戏骨CP至死不渝，不离不弃的爱情也很受观众们喜爱。

照片来源：HK01

Advertisement

0 留言 comment
0
FacebookWhatsappEmail

You may also like

复出了！金宇彬确定今天公开亮相韩国电影青龙奖颁奖典礼！

《Joker小丑》票房大卖！续集有望开拍！

郝蕾牵承认离婚！　「分手邓超」惊人情史曝光

2020 Grammy Awards入围出炉！Lizzo 8项提名制霸全场

婚后首发文！ AKIRA「全中文」曝喜悦

疗愈系动漫《摇曳露营》明年推出真人日剧！5位标致女演员确定！

烂番茄92%好评！史上最好看的赛车电影《Ford v Ferrari》！

陈法蓉抱蔡少芬儿子一脸灿笑 小家伙肉嘟嘟超软萌

CJ 询问X1成员是否继续保留X1组合，成员们的意见各不相同~

陌生男人「直接搂肩合照」 王俊凯罕见生气！　

留言 Leave a Comment

Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More