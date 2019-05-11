《街舞2》易烊千玺队长强势回归！ 大秀30秒宣传片曝光

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5月10日，《这就是街舞2》正式宣布将于5月18日开播，易烊千玺、罗志祥、韩庚、吴建豪四位明星队长加盟，冯正、叶音、波子以及KOD创始人高博等在内的街舞大神将在节目中展开对决。

其中易烊千玺队长的强势回归，更引来众多网友和粉丝们的瞩目！10日的发布会结束后，易烊千玺工作室更发布会了多张四字弟弟的造型照。留着港风新发型的易烊千玺，街头范十足呀！

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你最期待哪位队长能够燃炸舞台呢？