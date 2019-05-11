娱乐 Entertainment明星 Celebrity 《街舞2》易烊千玺队长强势回归！ 大秀30秒宣传片曝光 by Tofu 11 May 2019 written by Tofu 11 May 2019 Advertisement 5月10日，《这就是街舞2》正式宣布将于5月18日开播，易烊千玺、罗志祥、韩庚、吴建豪四位明星队长加盟，冯正、叶音、波子以及KOD创始人高博等在内的街舞大神将在节目中展开对决。 其中易烊千玺队长的强势回归，更引来众多网友和粉丝们的瞩目！10日的发布会结束后，易烊千玺工作室更发布会了多张四字弟弟的造型照。留着港风新发型的易烊千玺，街头范十足呀！ Advertisement 你最期待哪位队长能够燃炸舞台呢？ Advertisement Entertainment 0 留言 comment 0 FacebookWhatsappEmail Tofu previous post GEM邓紫棋和男友隔空晒合照放闪 王三岁却跳出来当电灯泡 吃醋：那我的合照呢？ next post 欧洲气息浓烈的隐藏小镇 You may also like GEM邓紫棋和男友隔空晒合照放闪 王三岁却跳出来当电灯泡 吃醋：那我的合照呢？ 11 May 2019 姜丹尼尔经三个月后 终于可以展开独自活动！亲笔感谢信「请大家期待重新开始的新人歌手姜丹尼尔」 10 May 2019 王子异开拓「演员之路」！《怪你过分美丽》向秦岚、高以翔和王耀庆前辈指教 10 May 2019 Justin Bieber + Ed Sheeran = I Don’t... 10 May 2019 “我会比男生大胆！” 麦明诗坦认会选内衣取悦对方 10 May 2019 恐怖电影《It》续集《It: Chapter 2》预告终于曝光！ 10 May 2019 港媒曝陈法拉即将嫁法籍男友 10 May 2019 男神张孝全已结婚当爸？！ 经纪人回复：是开心的好事 9 May 2019 韩剧《监狱医生》爆红，豆瓣评分高达9.1！ 9 May 2019 袁咏仪遗憾没生多一个 张智霖：我和别人生？ 9 May 2019 留言 Leave a Comment 取消回复 Cancel Reply Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.