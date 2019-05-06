《蜘蛛侠：英雄远征》最新预告大爆雷！延续《复仇者联盟4：终局之战》

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-以下文章重雷！若还未看《复仇者联盟4：终局之战》，请点走－

《蜘蛛侠：英雄远征》最新预告片正式曝光！这也是《复联4》上映之后公开的预告片，而导演罗素兄弟（Joe and Anthony Russo）近日上《Good Morning America》时给了一个大家可以“爆雷”的时间，他们表示：“如果你还没看《复仇者4》，这周末赶快去看，爆雷禁令将在星期一（5月6日）解除”。

此举动就是为了配合第二预告的播出而作出的“公告”，因该片是《复联4》后漫威电影宇宙的下一步电影。

饰演蜘蛛侠的Tom Holland携手饰演“神秘客”的Jake Gyllenhaal，近日一齐亮相墨西哥漫展宣传《蜘蛛侠：英雄远征》。两人在接受采访时透露，该片将延续《复联4》故事线，在钢铁侠的故事悲伤落幕后，经历打磨的蜘蛛侠将前往欧洲开辟全新战场、应对全新挑战。

身为漫威迷其实都清楚知道，Jake所饰演的“神秘客”（Mysterio)其实在漫画中是反派角色，不过在采访中，Tom在与主持人的对谈中透露：神秘客不是反派，而是英雄！并且多次提到神秘客是蜘蛛侠最好的朋友。

另外根据知名媒体人Jeremy Conrad爆料称，《蜘蛛侠：英雄远征》将会展现《复仇者联盟4》劫持时间后所造成的后果延续，Nick Fury把神秘客引荐给了蜘蛛侠认识，并介绍说他来自另一个世界。在复联4中，存活下来的复联成员因为穿越时空回到过去，扰乱了时间线，导致产生了多个平行宇宙，所以神秘客会不会就是时间劫持后从平行世界过来的人物呢？

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作为紧随《复联4》之后的漫威超级英雄电影，《蜘蛛侠：英雄远征》讲述了蜘蛛侠在经过大战洗礼后，和同学好友前往欧洲度假旅行的途中，遇到新的危机与挑战的故事。该片不但会体现出小蜘蛛进一步蜕变历练的过程，也很可能会对《复联4》之后的人物关系和情节发展做出交代。

不过这支最新的预告出炉后，句句台词却掀起网友们的泪腺，尤其是一开始的“Everywhere I go, I see his face”还有“The world needs the next iron man”

7月4日，敬请期待马来西亚上映！

资料来源：新浪娱乐