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《花木兰》木须龙将被取代！

by Vicky 丽盈
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《花木兰》木须龙将被取代！
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迪士尼《花木兰》真人版电影找来中国女星刘亦菲、武打巨星李连杰、影后巩俐等人加入，聚集许多亚洲大咖巨星，另观众非常期待。然而近来却有消息传出，原版动画电影当中，花木兰的守护神「木须龙」将会被取代，而先前也曾经有传闻指，原版中的经典歌曲也都不会出现在新版电影中。

由演员Eddie Murphy配音的「木须龙」在原版电影中，是花家的「守护神」，在花木兰代父从军后，就一直跟在她的身边，而该角色当年也受到不少观众的喜爱。不过根据《The Disinsider》报导，有知情人士指出，「木须龙」这个角色将不会在真人版电影当中出现，而花木兰的守护者这个位置将会由「凤凰」取代。

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针对木须龙被取代一事，官方尚未给出回应，不过电影中工作人员身上所穿的「花木兰外套」上，胸前的LOGO真的被印上「凤凰」，也让传闻的可信度增添了几分，意外掀起不少热议。

事实上，在2年多前《花木兰》尚未开拍时就有传闻指出，导演Niki Caro称原版的经典歌曲将不会出现在真人版当中，强调电影并非歌舞剧，要观众把重点放在剧情上，不会让演员在电影中开口唱歌。不过对此，导演过去在接受《Los Angeles Times》採访时，已经澄清自己并没有说过该番话，当时她也强调电影的筹备还没开始，「我们都还没有做任何决定。」如今电影已经杀青，目前已经进入后製阶段，预计将会在2020年3月上映。

新闻来源：Ettoday

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