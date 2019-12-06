《花木兰》已公布正式预告！快看有仙女打架！

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迪士尼真人电影《花木兰》5日晚间公开正式预告，不仅巩俐扮演大反派女巫「仙狼」、甄子丹扮演木兰导师「童将军」的造型首度曝光，还有很多刘亦菲饰演的「花木兰」时受训、打斗画面。其中巩俐和刘亦菲对打的画面，受到中国网友一面倒给出好评称：「迪士尼最正公主」、「仙女打架」、「气场全开」、「巩俐杀全场」、「巩皇始终是巩皇」。

巩俐先前透露，「仙狼」这个角色非常厉害：「能瞬间变出上千只鹰，有很大的能量，也有很多动作戏。」虽然该角色戏份不多，但她的出现却很重要，「一开始你会觉得她是反派，但最后观众会理解她为什么会是这样一个人，她要的是什么。」

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《花木兰》由《园长夫人：动物园的奇蹟》、《北国性骚扰》导演妮Niki Caro执导，卡司阵容相当华丽，分别有刘亦菲演出花木兰、李连杰演出皇帝、巩俐扮演大反派女巫「仙狼」、甄子丹扮演木兰导师「童将军」，而男主角是纽西兰籍华裔演员Yoson An，其他演员还包括了李截（Jason Scott Lee）、黄谷悦（Jimmy Wong）等。该片据传耗资3亿美金，在纽西兰及中国两地拍摄取景。

虽然迪士尼大部分真人版电影都非常忠于原着动画版本，不过20年后的这部真人版《花木兰》在故事与情节上的安排，都将和动画片有所不同，主要的反派变成了由巩俐饰演的强大女巫，并且没有人气角色「木须龙」。另外，导演Niki Caro先前称原版的经典歌曲将不会出现在真人版当中，强调电影并非歌舞剧，要观众把重点放在剧情上，不会让演员在电影中开口唱歌。

新闻来源：ETtoday