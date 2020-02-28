《花木兰》刘亦菲和新角色竟然有吻戏！最后因为中国不喜欢，被删了！

迪士尼真人版电影《花木兰》（Mulan）将于3月27日美国上映，众所周知，真人版和动画版有多多少少不一样的地方。就像片中少了木须龙，被凤凰取代，而原著的李翔将军，取而代之的是迷人新男主角“陈宏辉”。

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据悉，陈宏辉和花木兰将有一段吻戏，但是电影拿到中国试映后，中国高层决定删除这个片段。

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