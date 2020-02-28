娱乐 Entertainment明星 Celebrity 《花木兰》刘亦菲和新角色竟然有吻戏！最后因为中国不喜欢，被删了！ by Vicky 丽盈 28 February 2020 written by Vicky 丽盈 28 February 2020 Advertisement 迪士尼真人版电影《花木兰》（Mulan）将于3月27日美国上映，众所周知，真人版和动画版有多多少少不一样的地方。就像片中少了木须龙，被凤凰取代，而原著的李翔将军，取而代之的是迷人新男主角“陈宏辉”。 Advertisement 据悉，陈宏辉和花木兰将有一段吻戏，但是电影拿到中国试映后，中国高层决定删除这个片段。 完整内容，请点击这里。 Advertisement Entertainment 0 留言 comment 0 FacebookWhatsappEmail Vicky 丽盈 previous post 首次当导演拍摄MV Taylor Swift连发三条微博感谢工作人员 next post 大马赌王林梧桐孙子曝光！网民：富三代的生活就是如此奢华！ You may also like 32年前动漫再疯传 神预言2020年东京奥运在开幕前147天中止 28 February 2020 首次当导演拍摄MV Taylor Swift连发三条微博感谢工作人员 28 February 2020 成龙被传患新冠肺炎遭隔离 本人辟谣：我非常健康 28 February 2020 Johnny Depp简讯曝光，口出恶言要烧死前妻！！！ 28 February 2020 1998版《水浒传》武松打真老虎！ 28 February 2020 高以翔逝世3个月！女友Bella晒旧照「成为能让你感到骄傲的女孩」 28 February 2020 萧敬腾线上音乐会 连线医护人员鞠躬感谢 27 February 2020 岁月是把杀猪刀 周杰伦鲜肉模样曝光！ 27 February 2020 台剧《跟鲨鱼接吻》| 教会你的 3 个职场生存之道 27 February 2020 不怕肺炎聚餐警员！网曝成龙疑似被隔离！ 27 February 2020 留言 Leave a Comment 取消回复 Cancel Reply Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.