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《致敬白衣天使》演唱会公布全体阵容！周杰伦、刘德华、萧敬腾、莫文蔚、尤长靖等5月11献唱

by Tofu
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《致敬白衣天使》演唱会公布全体阵容！周杰伦、刘德华、萧敬腾、莫文蔚、尤长靖等5月11献唱
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配合今年5月12日国际护士节，向抗疫一线的白衣天使们致敬，刘德华、周杰伦、萧敬腾、张韶涵、梁静茹、孙燕姿和伍佰等重量级歌手，将参与5月11日晚上7时30分举行的《致敬白衣天使公益云演唱会》！消息一出，网民纷纷表示非常期待。

公益嘉宾主要分两种方式表达，一种是将通过演唱歌曲与才艺表演形式参与的「公益表演嘉宾」，其中包括刘德华、周杰伦、萧敬腾、莫文蔚、梁咏琪、张韶涵、尤长靖等；另一种则是以祝福方式表达致敬参与的「公益致敬嘉宾」，其中包括伍佰、孙燕姿、王俊凯、梁静茹、宋茜等。

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