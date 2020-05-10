娱乐 Entertainment明星 Celebrity 《致敬白衣天使》演唱会公布全体阵容！周杰伦、刘德华、萧敬腾、莫文蔚、尤长靖等5月11献唱 by Tofu 10 May 2020 written by Tofu 10 May 2020 Advertisement 配合今年5月12日国际护士节，向抗疫一线的白衣天使们致敬，刘德华、周杰伦、萧敬腾、张韶涵、梁静茹、孙燕姿和伍佰等重量级歌手，将参与5月11日晚上7时30分举行的《致敬白衣天使公益云演唱会》！消息一出，网民纷纷表示非常期待。 公益嘉宾主要分两种方式表达，一种是将通过演唱歌曲与才艺表演形式参与的「公益表演嘉宾」，其中包括刘德华、周杰伦、萧敬腾、莫文蔚、梁咏琪、张韶涵、尤长靖等；另一种则是以祝福方式表达致敬参与的「公益致敬嘉宾」，其中包括伍佰、孙燕姿、王俊凯、梁静茹、宋茜等。 Advertisement Advertisement Entertainment 0 留言 comment 0 FacebookWhatsappEmail Tofu previous post 《夫妻的世界》跳海戏码亲自上阵 金喜爱差点卷入海中丧命 You may also like 《夫妻的世界》跳海戏码亲自上阵 金喜爱差点卷入海中丧命 10 May 2020 《韫色过浓》高冷医生与偶像剧女王，“韫北”夫妇甜蜜撒糖！ 10 May 2020 少女时代合体参加经纪人婚礼 献唱祝歌《Kissing You》！独缺Tiffany 粉丝应援：我们帮你P上去 10 May 2020 《创造营2020》主题曲《你最最最重要》正式上线了！ 10 May 2020 深夜遭敲房门、跟踪 王一博发文怒斥私生饭：我工作很辛苦了 想睡一会都不行吗？ 10 May 2020 《相信未来》义演第4场来了！73组大咖音乐人齐献唱 10 May 2020 Ella另类母亲节po文 痛诉「逆子」劲宝4大罪行 网友笑翻：妈妈们辛苦了 10 May 2020 杨怡迎来当妈后的首个母亲节！晒女儿小珍珠脚丫和妈妈合照 甜蜜告白妈妈：我一直都会拖着您的手 10 May 2020 《创造营2020》四叶草朱主爱甜唱原创《老公公老婆婆》 加码《好想你》深获好评！ 9 May 2020 《青春有你2》第三次公演成绩出炉！刘雨昕断层第一 9 May 2020 留言 Leave a Comment 取消回复 Cancel Reply Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.