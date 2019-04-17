《致我们暖暖的小时光》生活那么苦，不如来点甜！

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改编自赵乾乾同名小说，由祝东宁执导，邢菲、林一、唐晓天、郑英辰、周峻纬主演的都市青春爱情网剧《致我们暖暖的小时光》已经在一星期前浪漫播出了。除了打着《致我们单纯的小美好》姐妹篇的噱头外，参演《致我们暖暖的小时光》的演员们超高颜值也是这部网剧的重点关注之一。

这部剧讲述了氧气少女司徒末和物理天才男主顾未易意外合租后发生的一段暖甜逗趣的恋爱故事。作为一部青春偶像剧，剧中的人物关系无论是在爱情或友情方面都很贴近现代年轻人的经历和故事。

顾未易

演员：林一

《致我们暖暖的小时光》的天才男神顾未易是一位看似冷漠却有点闷骚的理工男，也是物理学系的常年奖学金获得者，大学里的冰山美男子，身高1米87。他的生活除了学习就是泡在物理实验室，兴趣爱好是研究高科技家电产品，直到和司徒末意外合租后日久生情，才开启了一段怪甜爱恋。他的出现也帮助司徒末走出初恋的苦涩。

饰演男主角顾未易的演员林一是一名99年的小鲜肉，就读于北京体育大学国标舞专业。2017年12月出演的科幻电影《希望岛》而正式以演员身份进入演艺圈，目前是唐人影视的男演员，wuli胡歌和古力娜扎的同门师弟，深邃的电眼、阳光的笑容及大长腿都是他的标志，成为新一代男神指日可待！

司徒末

演员 邢菲

外表娇小可爱的司徒末其实内心住了个糙汉，在感情里她不善主动，而且嘴硬、自尊心强，尤其是面对初恋傅沛的不体贴时，所有的委屈都是自己扛，不开心就会躲起来大哭。在母亲的撮合下，她意外和顾未易同住一屋檐下，在感情受伤的同时认清对顾未易的感情，最终成为怪咖学霸的女友，和1米87的顾未易上演最萌身高差恋情。

94年小姐姐，邢菲在2015年严加湖南卫视校园纪实综艺节目《一年级大学季》而受到关注，初到短短5年就参演了多部作品，包括《恶魔少爷别吻我》、《旋风少女第二季》、《大闹东海等等，甜蜜的外形加上刻苦耐劳的个性让她获得蛮多的资源。

傅沛

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演员 唐晓天

看到他和司徒末的初恋其实还挺让人揪心的。身为校园里众星捧月的篮球校草及富二代，他身边不乏美女，不过家庭问题使他在对待感情像一个长不大的男孩，不仅经常忘了和司徒末的约会，还意外将她推向室友顾未易，终于遗憾错过他的初恋。好在他后来遇到了愿意陪伴他成长的王珊，这才修炼出属于他们的爱情故事。

傅沛的扮演者唐晓天也是90后，演出《栀子花开2017》被熟知，今年播出的《独孤皇后》中他饰演善良却无能的太子杨勇，演技还算不错，痞帅的外表很有辨识度，很帅！

王珊

演员 郑英辰

王珊是司徒末的室友之一，成绩优异且勤奋努力。在爱情里她不算很主动，但用于表达感情，结局将和傅沛修成正果。关于演员郑英辰的资料在网上并不多，只知道她毕业于中央戏剧学院2014级表演系本科，想必也是一枚妥妥的美女学霸吧！

林直存

演员 周峻纬

目前《致我们暖暖的小时光》已经播出8集，饰演三线小明星林直存的演员周峻纬还未登场，据说他即将在一次广告拍摄中结识司徒末，之后成为男女主角恋情的助攻，负责默默守护司徒末。

首先告诉大家一个坏消息，那就是这位天蝎座的帅哥已经结婚了！！！

周峻纬在江苏卫视播出的《无限歌谣季》中和湖南卫视播出《恋梦空间》中，都表明自己已经结婚了，据说他的太太也是美女学霸。拥有社会学和心理学的他在不久前结束的《恋梦空间》中担任恋爱观察员，负责帮大家分析嘉宾的感情倾向和分享提高恋商的小知识，获得观众的高度认可。

这部网剧和《致我们单纯的小美好》都属于甜蜜的校园爱情剧，采用的都是温暖的色调，适合大家在放松时欣赏，享受甜腻的青春浪漫剧情。