《相信未来》义演精彩看点

Advertisement



《相信未来》义演首场演出在5月4日晚上7:30正式上线，齐集中、港、台300多名歌手轮流在线献唱。

在首晚演出，打头阵由“重出江湖”的天后王菲与常石磊合唱出《人间》，见身穿横间家居服的王菲，于演唱前特别表示有改编歌词，希望借此安慰、鼓励大家齐心抗疫，期间画面更特以配上抗疫照，王菲演唱得相当投入，不时抱头兼眯眼，唱毕二人面露微笑、齐碰杯并说“加油”。这首抗疫版《人间》一出，网民随即涌入社交平台留言，直赞：“听哭了”、“声音还是那么动人”、“天后的状态太好了”、“一开口就唱出所有人的心声”。



香港男星陈伟霆也参加了这场《相信未来》，开嗓唱粤语歌，没想到怀中的爱猫竟意外成了亮点。陈伟霆顶着极短平头亮相，感性喊话「风雨肯定会过去」，演唱的是粤语经典歌曲《几许风雨》。他以手机音乐伴奏，神情投入演唱，手中怀抱的无毛猫一双大眼，却逐渐眯成两条线，尽管他歌声高昂，但猫咪却逐渐低头，最后更是离开怀抱，滑出了镜头外。最后他演唱结束，抱着猫咪向观众喊加油，此时猫咪则是一脸睡眼惺忪。网友对无毛猫逐渐睡着的反应，搞笑回应「猫咪说我太睏了」、「听得太投入都要睡着了」、「被陈伟霆的歌声陶醉了的猫」、「只有我在看猫吗」。原本应该是激励正能量的留言区因此大歪楼。

“小巨肺”邓紫棋也飙高音自弹自唱《新的心跳》。

最特别还是周迅，之间她对着路边转角镜唱《天涯歌女》，画风清奇，随性又温柔。网友纷纷调侃“不愧是你”、“最特别的出场”、“太酷了”。

Advertisement



综合报道