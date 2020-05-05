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《相信未来》义演精彩看点

by Vicky 丽盈
written by Vicky 丽盈
《相信未来》义演精彩看点
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《相信未来》义演首场演出在5月4日晚上7:30正式上线，齐集中、港、台300多名歌手轮流在线献唱。

在首晚演出，打头阵由“重出江湖”的天后王菲与常石磊合唱出《人间》，见身穿横间家居服的王菲，于演唱前特别表示有改编歌词，希望借此安慰、鼓励大家齐心抗疫，期间画面更特以配上抗疫照，王菲演唱得相当投入，不时抱头兼眯眼，唱毕二人面露微笑、齐碰杯并说“加油”。这首抗疫版《人间》一出，网民随即涌入社交平台留言，直赞：“听哭了”、“声音还是那么动人”、“天后的状态太好了”、“一开口就唱出所有人的心声”。


香港男星陈伟霆也参加了这场《相信未来》，开嗓唱粤语歌，没想到怀中的爱猫竟意外成了亮点。陈伟霆顶着极短平头亮相，感性喊话「风雨肯定会过去」，演唱的是粤语经典歌曲《几许风雨》。他以手机音乐伴奏，神情投入演唱，手中怀抱的无毛猫一双大眼，却逐渐眯成两条线，尽管他歌声高昂，但猫咪却逐渐低头，最后更是离开怀抱，滑出了镜头外。最后他演唱结束，抱着猫咪向观众喊加油，此时猫咪则是一脸睡眼惺忪。网友对无毛猫逐渐睡着的反应，搞笑回应「猫咪说我太睏了」、「听得太投入都要睡着了」、「被陈伟霆的歌声陶醉了的猫」、「只有我在看猫吗」。原本应该是激励正能量的留言区因此大歪楼。

“小巨肺”邓紫棋也飙高音自弹自唱《新的心跳》。

最特别还是周迅，之间她对着路边转角镜唱《天涯歌女》，画风清奇，随性又温柔。网友纷纷调侃“不愧是你”、“最特别的出场”、“太酷了”。

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王俊凯《生长》

郎朗吉娜四手联弹《黄河颂》

胡海泉《最美》

缝纫机乐队隔空重聚《都选c》

李克勤《红日》

老狼、万晓利、苏阳、张玮玮、马条、郭龙《恋曲80》

任贤齐《春天花会开》

盘尼西林《与世界温暖相拥》

上海彩虹室内合唱团《流浪的小行星圆舞曲》

低苦艾－刘堃《兰州兰州》

曹格《What A Wonderful World》

李荣浩《等着等着就老了》

容祖儿《挥着翅膀的女孩》

李偲菘李伟菘《逆光》

胡彦斌《决不回头》

AI《见字如面》

鹿晗《时间停了》

vogue5《燃烧吧余生》

小柯《藤》

大张伟《泡沫》

吴克群《咁有风再吹》

李玟《Di Da Di》

黑豹乐队《为所有爱我们的人》

火箭少女101《一点点光》

谭维维《如果有来生》

李延亮《回到起初的爱》

伊能静《那么》

综合报道

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