《相信未来》义演第3场名单阵容出炉！王嘉尔、吴亦凡、易烊千玺、薛之谦、黄明昊0509献唱

继《相信未来》在线义演5月4日和5日上线后，反应热烈！5月8日官博终于官宣第3场阵容33组大咖音乐人，将于5月9日晚19:30陪你度过不一样的周六夜晚。
完整名单如下：
艾福杰尼、白若溪、戴荃、F.I.R.飞儿乐团、冯提莫、隔壁老樊、何洁、河乐队、猴子军团、黄明昊Justin、黄绮珊、黄旭、李泉、刘瑞琦、吕思清、面孔乐队、那英、萨顶顶、尚雯婕、逃跑计划、王嘉尔、王晰、薇娅viya、温拿乐队、吴亦凡、谢春花、薛之谦、易烊千玺、郁可唯、曾轶可、张碧晨、郑云龙、左小祖咒
超多精彩片段可留守One FM
浩哥 李榮浩 弹唱《等着等着就老了》好好听呐！好希望疫情赶快结束，想看浩哥现场！影片取自《相信未来》在线义演#OneFM #music #entertainment #One要Share #相信未来在线义演 #李荣浩 #等着等着就老了 #DudukRumah #齐心抗疫 #stopcovid19 #新冠肺炎 #StayHome
Posted by One FM on Monday, May 4, 2020
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咱家oneFM Nicholas 最爱的王菲！人还是那么美，歌声依然动听～🥰影片取自《相信未来》在线义演#OneFM #music #entertainment #One要Share #相信未来在线义演 #王菲 #常石磊 #人间 #DudukRumah #齐心抗疫 #stopcovid19 #新冠肺炎 #StayHome
Posted by One FM on Monday, May 4, 2020
坤制作人好用心啊！参与 #相信未来在线义演 竟然照顾着 #青春有你 的学员们一起献唱 #HOME ❤️啊～～坤坤声音好温柔呀～～～影片取自《相信未来》在线义演微博#OneFM #music #entertainment #One要Share #蔡徐坤 #DudukRumah #齐心抗疫 #stopcovid19 #新冠肺炎 #StayHome
Posted by One FM on Tuesday, May 5, 2020
尤长靖自弹自唱《一颗星的夜》啦！！！影片取自《相信未来》在线义演微博#OneFM #music #entertainment #One要Share #尤长靖 #一颗星的夜 #DudukRumah #齐心抗疫 #stopcovid19 #新冠肺炎 #StayHome
Posted by One FM on Tuesday, May 5, 2020