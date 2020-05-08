《相信未来》义演第3场名单阵容出炉！王嘉尔、吴亦凡、易烊千玺、薛之谦、黄明昊0509献唱

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继《相信未来》在线义演5月4日和5日上线后，反应热烈！5月8日官博终于官宣第3场阵容33组大咖音乐人，将于5月9日晚19:30陪你度过不一样的周六夜晚。

完整名单如下：

艾福杰尼、白若溪、戴荃、F.I.R.飞儿乐团、冯提莫、隔壁老樊、何洁、河乐队、猴子军团、黄明昊Justin、黄绮珊、黄旭、李泉、刘瑞琦、吕思清、面孔乐队、那英、萨顶顶、尚雯婕、逃跑计划、王嘉尔、王晰、薇娅viya、温拿乐队、吴亦凡、谢春花、薛之谦、易烊千玺、郁可唯、曾轶可、张碧晨、郑云龙、左小祖咒

超多精彩片段可留守One FM