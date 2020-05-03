《相信未来》义演第2场名单阵容出炉！张艺兴、蔡徐坤、毛不易、尤长靖、李宇春0505献唱

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继《相信未来》在线义演首发首场阵容名单后，5月3日晚上再公布第二场5月5日的阵容，完整名单如下：

阿云嘎、宝石Gem、蔡国庆、蔡徐坤、陈立农、范丞丞、郝云、HAYA乐团、黄征、霍尊、李宇春、李云迪、林彦俊、零点乐队、毛不易、莫文蔚、莫西子诗、欧阳娜娜、品冠、朴树、RISE、水木 年华、苏醒、汪峰、小娟＆山谷里的居民、尤长靖、张韶涵、张艺兴、郑钧中国乒乓球队、周笔畅、周深、周云蓬

主持人：白岩松·华少·汪涵

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至于首场义演将在5月4日晚上7点30分开始