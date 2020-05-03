娱乐 Entertainment明星 Celebrity 《相信未来》义演第2场名单阵容出炉！张艺兴、蔡徐坤、毛不易、尤长靖、李宇春0505献唱 by Tofu 3 May 2020 written by Tofu 3 May 2020 Advertisement 继《相信未来》在线义演首发首场阵容名单后，5月3日晚上再公布第二场5月5日的阵容，完整名单如下： 阿云嘎、宝石Gem、蔡国庆、蔡徐坤、陈立农、范丞丞、郝云、HAYA乐团、黄征、霍尊、李宇春、李云迪、林彦俊、零点乐队、毛不易、莫文蔚、莫西子诗、欧阳娜娜、品冠、朴树、RISE、水木 年华、苏醒、汪峰、小娟＆山谷里的居民、尤长靖、张韶涵、张艺兴、郑钧中国乒乓球队、周笔畅、周深、周云蓬 主持人：白岩松·华少·汪涵 Advertisement 至于首场义演将在5月4日晚上7点30分开始 Advertisement Entertainment 0 留言 comment 0 FacebookWhatsappEmail Tofu previous post 活久见！吴亦凡录制《创造营2020》路透照网疯传 粉丝激动：牛鹿桃真的要三剑合璧了吗？ next post 残而不废！「无掌男」送餐员自力更生 励志故事打动网友 You may also like 小三太嚣张！看《夫妻的世界》入戏太深 印尼网民洗版韩素希IG 无辜遭辱骂 4 May 2020 活久见！吴亦凡录制《创造营2020》路透照网疯传 粉丝激动：牛鹿桃真的要三剑合璧了吗？ 3 May 2020 【有雷慎入】《夫妻的世界》再破收视纪录 渣男吐真话：我后悔结婚！ 3 May 2020 BLACKPINK LISA遭到死亡威胁 黑粉声称已准备好武器 3 May 2020 大马羽球选手陈炳顺迎来了第四个孩子！ 3 May 2020 《相信未来》0504首场阵容名单出炉！曹格、李荣浩、邓紫棋、鹿晗、林俊杰、王俊凯即将上场 3 May 2020 盘点5位韩团偶像出身，成功转型成演员的女艺人 | Chapters 3 May 2020 《LOVE actually LIVE actually抗疫慈善音乐会》杨千嬅、容祖儿 、梁咏琪群星直播接力开唱！ 2 May 2020 鹿晗零点为黄子韬庆生 黄子韬：希望能和喜欢的人在一起 2 May 2020 《相信未来》义演定档5月4日！超豪华阵容分批登场 2 May 2020 留言 Leave a Comment 取消回复 Cancel Reply Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.