主页 Home #OneLittleThing 《皮卡丘》102分钟正片大曝光？遭Ryan Reynolds逮个正着！ 粉丝看完「气到笑」：好疗愈
娱乐 Entertainment电影 Movies

《皮卡丘》102分钟正片大曝光？遭Ryan Reynolds逮个正着！ 粉丝看完「气到笑」：好疗愈

by Tofu
written by Tofu
《皮卡丘》102分钟正片大曝光？遭Ryan Reynolds逮个正着！ 粉丝看完「气到笑」：好疗愈
Advertisement

《名侦探皮卡丘》（Detective Pikachu）未开播就引起许多宝可梦迷的期待，尤其皮卡丘是由莱恩雷诺斯（Ryan Reynolds）配音。没想到昨日他却在推特上逮到网络上竟流传102分钟的《名侦探皮卡丘》正片片段，让许多粉丝傻眼，却忍不住疯狂点阅！

Advertisement

这段影片为Inspector Pikachu的推特帐号所分享，声称为完整的电影片段，上头还印有莱恩雷诺斯名字的浮水印，只见刚开头可以看到华纳兄弟影业和传奇影业的标志，似乎煞有其事，也短暂出现了男主角贾斯特史密斯（Justice Smith）以及小火龙、杰尼龟的画面。

结果开始播放竟然是一只超可爱的名侦探皮卡丘在跳舞的影片！电力超强的皮卡丘就这样，在完全没有停下来的状态，跳了1个小时又42分钟！而且更有粉丝发现，皮卡丘是依据美国喜剧小品节目《基和皮尔》（Key & Peele）其中一个仿演1987 Jazz Fit Championships的跳舞动作。这也引起Key & Peele的Jordan Peele导演忍不住帮忙转发，这皮卡丘的电力实在太强大了啦！

看来这次官方的宣传手法非常成功啊！不但骗了很多期待已久的粉丝，而且大家似乎被骗得很值得呀！

一起来看看这102分钟的”正片“吧！

资料来源：Yahoo奇摩新闻

Advertisement

0 留言 comment
0
FacebookWhatsappEmail

You may also like

韩剧《监狱医生》爆红，豆瓣评分高达9.1！

袁咏仪遗憾没生多一个 张智霖：我和别人生？

杨洋和她在恋爱？已是第三波爆料！

超人爸爸宋一国晒大韩民国万岁手画贺卡 网友直呼：好温馨！

再被爆“整容改运”！范冰冰鼻子前后大不同？

赖冠霖《初恋那件小事》圆满杀青 新一代国民初恋学长今年登场！

宋仲基主演《阿斯达年代记》6月1日开播！

2019年度狗血剧诞生《如果可以这样爱》大结局

圭贤退伍 SuperJunior全员军毕归来啦！

造型4连变超浮夸！女神卡卡黑Bra走红毯

留言 Leave a Comment

Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More