《皮卡丘》102分钟正片大曝光？遭Ryan Reynolds逮个正着！ 粉丝看完「气到笑」：好疗愈

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《名侦探皮卡丘》（Detective Pikachu）未开播就引起许多宝可梦迷的期待，尤其皮卡丘是由莱恩雷诺斯（Ryan Reynolds）配音。没想到昨日他却在推特上逮到网络上竟流传102分钟的《名侦探皮卡丘》正片片段，让许多粉丝傻眼，却忍不住疯狂点阅！

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这段影片为Inspector Pikachu的推特帐号所分享，声称为完整的电影片段，上头还印有莱恩雷诺斯名字的浮水印，只见刚开头可以看到华纳兄弟影业和传奇影业的标志，似乎煞有其事，也短暂出现了男主角贾斯特史密斯（Justice Smith）以及小火龙、杰尼龟的画面。

结果开始播放竟然是一只超可爱的名侦探皮卡丘在跳舞的影片！电力超强的皮卡丘就这样，在完全没有停下来的状态，跳了1个小时又42分钟！而且更有粉丝发现，皮卡丘是依据美国喜剧小品节目《基和皮尔》（Key & Peele）其中一个仿演1987 Jazz Fit Championships的跳舞动作。这也引起Key & Peele的Jordan Peele导演忍不住帮忙转发，这皮卡丘的电力实在太强大了啦！

看来这次官方的宣传手法非常成功啊！不但骗了很多期待已久的粉丝，而且大家似乎被骗得很值得呀！

一起来看看这102分钟的”正片“吧！

资料来源：Yahoo奇摩新闻