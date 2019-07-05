《白色强人》到底有什么好看？

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由郭晋安、马国明、唐诗咏、李佳芯及张曦雯领衔主演的《白色强人》正在热播中，这部剧主要围绕医生救急扶危情况以及探讨医疗改革问题，非常有意义。由于剧情精彩，病案特殊，加上道具逼真，这部剧近期频频被报道，备受关注。今夏就让我们一起来看看目前为止这部剧有哪些精彩的内容。

英文学名

医学剧对于演员而言最具挑战的就是医生名称，尤其是英文的医命。《白色强人》中演员们作为医护人员，台词中多多少少有英文学名，不过他们都相当敬业，说得很不错哦！

2. 考验观众眼力

剧中有非常多医生治疗病患的剧情，尤其医护装备必不可少。但当他们都全副武装，你又是否能一一认出他们呢？

3. 病人重要还是原则重要？

《白色强人》中多次出现棘手案件，在这种情状下，作为医生的他们究竟会为了自己的职业选择遵从医护人员守则还是争分夺秒救助病患呢？

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4. 感情戏

TVB电视剧自然少不了感情戏，除了有唐明、蘇怡和Kennis的三角恋，德仔和Ceci甜甜的恋情，YT和Yan的感情也大有看头。

5. 医学改革

每个领域的改革期间难免分歧，站在改革前锋的YT一直都认为医院私立化可以让医学界拥有充裕的资金链发展医学领域，而呂仲學的立场是让民众享有更多福利，以最便宜的价格问诊，究竟他们谁的眼光更长远呢？