《玩命关头9》Letty怀孕了？

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《玩命关头9》（Fast＆Furious 9）日前已经在英国开拍，製片兼男主角「唐老大」Vin Diesel不时会在社群网站上晒出幕后照，更新拍摄进度，他2日在IG上晒出一张与Michelle Rodriguez的合照，照片中的他将手放在对方的肚子上，该举动引起众人揣测，是否暗示着「莉蒂」在最新一集当中将会怀孕，掀起一阵热议。

画面中，身穿白色T恤的Vin Diesel一手环抱着「Letty」Michelle Rodriguez，一手着放在女方的肚子上，而Michelle Rodriguez也靠在他的胸膛上，乍看之下，腹部似乎真的有些许微凸，从拍摄背景上看来，该张照片似乎是在片场拍下的，Vin Diesel仅在发文中写下：「第7天，一切都是爱…。」并未多说什麽。

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但有不少粉丝看了该画面后，都非常激动，纷纷询问「这是在暗示Letty怀孕了吗」、「Letty怀孕了」、「这是真的吗？你们要有小孩了？」不过Vin Diesel并未给出解答。事实上，《玩命关头9》是由执导过《玩命关头》第3集到第6集的林诣彬（Justin Lin）回归担任导演，正式片名虽还未公布，但是已有消息指出，该片预计将会在2020年5月22日在北美上映，而Letty是否真的怀孕，可能也要等到电影上映后，才会有答案了。