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《玩命关头9》2大影后回归！

by Vicky 丽盈
written by Vicky 丽盈
《玩命关头9》2大影后回归！
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Vin Diesel在IG上宣布，Charlize Theron和Helen Mirren将会回归《玩命关头9》！

Charlize Theron

Helen Mirren

Charlize Theron曾经在《玩命关头8》饰演大反派网路恐怖份子Cipher，而Helen Mirren也曾在《玩命8》中亮相过，接着会在外传《玩命关头：特别行动》继续饰演Deckard Shaw的母亲，2大影后加持，让粉丝们都嗨炸了！

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Charlize Theron此次在《玩命关头8》中饰演的是最顶尖的高科技武装份子首领，由于2次行动都被唐老大搞垮，因此拿唐老大的前女友和刚出生的儿子来威胁对方与她共事。Cipher不仅使唐老大「黑化」背叛家人，更危及他和爱妻Letty的感情。最后众人虽然化解危机，但片尾Cipher逃至雅典，为续集预留伏笔。

至于Helen Mirren也在《玩命8》亮相过，近期更参与《玩命关头：特别行动》继续饰演Deckard Shaw、Owen Shaw、Hattie Shaw三兄妹的母亲Magdalene Shaw，先前释出的片段可见她和Jason Statham的狱中对话，气场可说是比儿子要来得勐！

《玩命关头9》阵容除了Vin Diesel、Jason Statham、Helen Mirren、Charlize Theron，还有班底Michelle Rodriguez、Jordana Brewster、Tyrese Gibson、Ludacris、Nathalie Emmanuel和新加入的John Cena。

电影将于2020年5月22日上映。

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