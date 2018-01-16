《爸爸去那儿5》电影版即将开拍！6萌娃将再次相聚！

《爸爸去哪儿5》要拍春节电影版节目！该节目开播5年，最新一季找来Jasper、嗯哼、小泡芙、Max、NeiNei、小山竹等6个小萌娃，和爸爸们的可爱互动风靡两岸三地，节目播完后热度持续燃烧，现在传出要重拍，最快1月底孩子们就能重新团聚啦！

6萌娃将再次出现在荧幕

《爸爸去哪儿5》自2017年8月开播，陈小春带儿子Jasper首度在屏幕前露脸，儿子更以一句“Can you stop angry now？”融化大批网友，加上杜江儿子嗯哼率直爱哭、吴尊带儿女Max和NeiNei上节目，还有刘畊宏和小泡芙，实习父女邓伦和小山竹，5个组合激荡出空前火花，小朋友到陌生地方和老爸生活，少了最亲的妈妈，经常无预警就失控大哭，该节目播出6集以来，小朋友都有明显的成长，被狂赞直呼纯真可爱，节目结束2个月后再传回归的好消息，令观众十分期待。

刘畊宏透露已经收到再开拍的消息，心情很兴奋也很开心，并说：“录《爸爸》一点都不轻松，心里还是会有些担心，因为对爸爸来讲，又有新的任务要挑战，但当大家再次相聚的时刻，光想那个画面心情就挺很好的。”

Jasper 近照

嗯哼近照

小泡芙近照

Max近照

NeiNei近照

小山竹近照

资料来源：ETtoday

图片来源：微博

编辑：淑婷