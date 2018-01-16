HOME联络我们 CONTACTADVERTISE WITH USSITEMAP
Login 线上收听
Home > #OneLittleThing > 《爸爸去那儿5》电影版即将开拍！6萌娃将再次相聚！

《爸爸去那儿5》电影版即将开拍！6萌娃将再次相聚！

/
16 Jan 2018
/
/
0 Comment
, ,

《爸爸去哪儿5》要拍春节电影版节目！该节目开播5年，最新一季找来Jasper、嗯哼、小泡芙、Max、NeiNei、小山竹等6个小萌娃，和爸爸们的可爱互动风靡两岸三地，节目播完后热度持续燃烧，现在传出要重拍，最快1月底孩子们就能重新团聚啦！

6萌娃将再次出现在荧幕

刘畊宏透露已经收到再开拍的消息，心情很兴奋也很开心，并说：“录《爸爸》一点都不轻松，心里还是会有些担心，因为对爸爸来讲，又有新的任务要挑战，但当大家再次相聚的时刻，光想那个画面心情就挺很好的。”

Jasper戴墨镜

Jasper 近照

嗯哼近照

小泡芙近照

Max近照

NeiNei近照

小山竹近照

 

资料来源：ETtoday

图片来源：微博

编辑：淑婷

Share this page on:
About Post Author

Leave a Reply

Recent Post

2018 年 To Do List，你做到几个呢？
#OneLittleThing What's Hot 健身/ 健康 Fitness / Health
/
0 Comment
/
15 Jan 2018
女尸喊价高？！
#OneLittleThing 夯闻趣事 生活 Lifestyle
/
0 Comment
/
12 Jan 2018
洗牙让牙齿变得敏感、变得松动、造成牙缝变大？？
#OneLittleThing 健身/ 健康 Fitness / Health 生活 Lifestyle
/
0 Comment
/
12 Jan 2018