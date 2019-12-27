《爱的迫降》编剧承认剧本灵感来源于真实事件

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韩剧《爱的迫降》近日在网上掀起追剧热潮，韩国财阀千金孙艺真因为玩滑翔伞出事，迫降在朝鲜，并与军官玄彬相识、相恋。故事虽然精彩，却被部分观众觉得剧情太夸张了。不过，编剧朴智恩（박지은）回应说，这个剧情可不是凭空想像，而是真的有所依据的，而且灵感来源是2008年一起女演员漂流到海外的意外事件。

据悉，2008年，一名朝韩国女演员到仁川玩橡皮艇，因为在海上迷失方向，意外漂到了朝鲜岸边，跟遇到的一名朝鲜男性对话，后来在警卫队试图追捕时逃走。朴智恩当时看到这篇新闻报导，就产生了「如果拍成电视剧应该会很有趣」的想法，便开始收集相关资料，着手编写关于「漂流到朝鲜」的剧本。

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不过，因为朴智恩其它的剧本先得到了赏识，《爱的迫降》原剧本就被搁置了几年，后来才重新拿出来讨论。另外，当时已经有几部影视作品写出「海上失事漂流到朝鲜」，所以朴智恩决定转换方向，参考了航空专家和真正的脱北特殊部队人员的意见，最后决定选用雷达侦测不到的滑翔伞，作为让女主角出事的交通工具。

剧中，孙艺真第一集就遭遇事故，搭乘滑翔翼降落在北韩领土，遇上玄彬饰演的北韩军人。她曾透露当时拍摄状况：「虽然吊着钢丝，一直被挂在树上，但我觉得一直拉着线的工作人员好像比较辛苦，为了要支撑我的重量，好几个人贴着拉绳，一直不断地调整高低。」为了拍出好效果，竟花了2天的时间，真的很用心。

新闻来源： ETtoday