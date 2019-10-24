《满满喜欢你》反套路演绎校园爱情，双向暗恋甜出新高度

Advertisement



《满满喜欢你》是一部青梅竹马双恋小甜剧，由李玉磊执导，剧中演员大多为不知名的新演员，除了领衔主演的鲁照华曾在电影《闪光少女》里有过出色表演。不同于以往的青春恋爱剧，《满满喜欢你》除了在剧中人设上，大玩“反套路”，剧情上也基本“不走寻常路”，用反套路的爱情讲述少男少女的成长，描绘青涩校园爱情的同时，更加注重年轻人关于理想和实现人生价值的思考。该剧自开播以来，连续登上微博热搜榜，火力撒全糖。

曾演出《闪光少女》的鲁照华在剧中饰演“散打拳王”顾小满，功夫了得、侠肝义胆，却也暗暗怀揣着少女心事，在日记本上记录自己对左岸（刘昱晗饰）多年的仰慕之情。高三毕业在即，顾小满为了能与左岸继续做同学，拿出练习散打的精神死磕学习。自身刻苦努力加上天才学霸左岸的独家指导，顾小满终于在高考达成最强逆袭，成功与男神考入同一所大学。

Advertisement



一般来说，青春校园剧的男主，不是邻家暖男哥哥，那就是高冷学霸，集万千宠爱于一身。然而，在这部剧里，男主看上去依然是个高冷学霸，私下却是个腹黑又羸弱、超级爱吃醋的双面人。会为了因为吃醋女主与青梅竹马，而愤怒的点了十几块蛋糕的奇葩幼稚鬼。就连想要给女主补课，就跑到女主爸爸面前故意让女主的爸爸让自己给补课，以便名正言顺的与女主在一起。

剧中，每当满满要向左岸表白时，都会被别人抢先一步。而在最新播出的剧情中，满左CP迎来了新突破，顾小满下定决心再向左岸表白。好在，这次左岸也下决心要向顾小满告白，终于结束双向暗恋状态，开启了甜蜜的恋爱旅程。

相比起暗恋时小心翼翼的守护，这回左岸可谓是放飞了恋爱智商。公开表白、主动牵手、深情拥抱、贴耳情话、摸脸杀撩发杀，简直就像情场老手。各种绝“杀”让女主害羞得脸红耳赤。一众网民也纷纷叹呼：“学霸的恋爱学分修的也是满分啊！”

值得一提的是，左岸和顾小满第一次约会，就被锁在图书馆里，而图书馆亲亲的片段早已在网上未播先火，一片荡漾粉红爱心刷满屏幕。刘昱晗作为新人出道，在拍摄的时候内心难掩紧张。不过，以新人的角度能够让观众们看得如此激动就是最佳评价了。

（资料来源：整理自网络、照片：均摘自网络）