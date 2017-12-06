《溏心风暴3》让人大失所望？

万众瞩目的TVB台庆剧《溏心风暴3》上星期终于开播。怎知播几集就劣评如潮，甚至有《溏心》粉丝都想弃剧。有人说剧情太老土、刻意讲潮语和金句，也有人认为《溏心3》的演员影响了整部剧。来点评点评有哪几位《溏心3》演员的演技最令人失望。

1.黄翠如

黄翠如演技普通，基本上观众都知，开心伤心都同一个表情。剧中饰演方希文的他，讲到男朋友李明基（马浚伟饰）去世时，完全表现不到痛苦，连眼泪都挤不出来。幸好剧中戏份不多，观众不必太担心。

2. 夏雨



夏雨饰演黄永正，角色是个有恩必还的人。但他每一集都讲还恩，开口闭口都在叫恩公，为了还恩甚至牺牲全家利益，看得观众好别扭气愤。再加上剧中夏雨经常兴奋过度，吃饭吃到一半要全家起身唱歌，看得观众冒起「黑人问号」。

3. 陈敏之



陈敏之拍剧多年，最多人记得的是他那双长腿。剧中他要扮演一个木无表情、甚至可说是「面瘫」的黄以爱，就更加考演技。

4. 庄思敏



在《溏心3》演许二太雅莉珊，名媛类角色应该难不倒他。但网友批他演技浮夸，读台词很生硬，一点感情都没有。无论如何，他拍剧不多，应该有机会慢慢改进。

5. 阮兆祥



阮兆祥饰演梁赞（Like Gor），剧中角色个性很烦，整天做什么都为like。他和梁顺华（关菊英饰）两姐弟文化水平低，经常搞事，得罪人多称呼人少，看得观众牙痒痒。其实Like Gor这个名，是不是影射着……叻哥？是的话，祥仔比起叻哥，又真的未够烦厌的。

最后，小编想说，看了这部剧后，感觉的确不舒服，戏中气氛不时过度高亢，不断用flashback（追溯）技巧讲从前，无论叙事手法和对白都有点老旧僵硬。虽然有老戏骨撑场，但都给人感觉很演戏，确实令人大失所望！你又觉得如何呢？

编辑：Angel 迎晶

资料来源：雅虎新闻

日期：6/12/2017