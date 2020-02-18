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《法证先锋IV》开播 网友：水准不减

by Vicky 丽盈
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《法证先锋IV》开播 网友：水准不减
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2月17日，TVB刑侦题材剧《法证先锋IV》在香港无线电视翡翠台和优酷同步开播。作为《法证先锋》系列时隔九年后的续作，《法证先锋4》虽然经历了主演大换血，但却丝毫不影响观众热情，开播不到一小时便迅速登上微博热搜，优酷播放热度也高达8300。

《法证先锋IV》原本是由黄浩然、谭俊彦、黄心颖、陈炜、郑俊弘、杨柳青等人主演，然而由于黄心颖被曝出丑闻而被更换，女演员汤洛雯临危受命重拍黄心颖的戏份，在剧中饰演网络新闻社记者徐意。另一方面，原来将在《法证先锋IV》中本担演重要一角的曾伟权，由于在开工几日后以病为由辞演，未能和陈炜继《宫心计2深宫计》后再续情缘。

据悉《法证先锋III》最后一集停在“小丑被杀案”现场，而《法证先锋IV》第一集便开门见山，讲述了疑团丛生的剧团谋杀案。剧团丑生靓少宝突然吐血，艺术总监龙耀中遇刺身亡，死状疑似模拟粤剧传统仪式中的“祭白虎”。高级化验师高安（黄浩然 饰）、高级法医闻家希（李施嬅 饰）、高级督察郭辉煌（谭俊彦 饰）、法证部科学鉴证主任水慧明（陈炜 饰）带领法证、法医及重案组团队展开调查……

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此外，《法证先锋IV》第一集的剧情中还出现了米雪、谢贤等重磅客串演员，同时“三维扫描仪”、与手机连接的血液检测仪器等愈发先进的法证机器也令该剧科技感十足。对于这部剧，许多观众表示，虽然面临大换血，但是幸运的是水准不减。

新闻来源：新浪娱乐 & 新浪娱乐

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