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《梨泰院CLASS》即将大结局啦！朴叙俊和金多美透露结局重点！

by Bryan 帝琰
written by Bryan 帝琰
《梨泰院CLASS》即将大结局啦！朴叙俊和金多美透露结局重点！
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深受大家喜爱的韩剧《梨泰院CLASS》终于要来到大结局啦！两位主角朴叙俊金多美日前也在播出大结局之前，抢先告诉大家观前重点，并感谢所有观众这段期间对於 《梨泰院CLASS》的喜爱。

朴叙俊表示：“《梨泰院CLASS》是一部能让我有时间回顾自己并值得感恩的作品。能与这些很棒的团队及演员们合作，相当愉快，而给予我们作品热烈回应的观众们，也希望每天每天都让大家印象深刻。”

他说：“每天直到很晚的时间都还收看我们《梨泰院CLASS》的观众们，相当感谢大家，托大家的福我们努力走过来了，也希望大家能够记得这段与《梨泰院CLASS》一起度过的时光。朴世路坚持了这么长的时间，为了报复的这个心愿，最后将要怎么收尾？还有他是否了解了自己对于伊瑞是什么样的感情并传达自己的心意？请大家多多期待。”朴叙俊亲自提示结局看点。

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至于在剧中饰演赵伊瑞的金多美则表示：“从去年起拍摄至今的《梨泰院CLASS》来到结尾了，真的好舍不得，每制作一集，都动员了许多工作人员以及演员们的努力，感受很多也学习很多。感谢喜爱《梨泰院CLASS》与赵伊瑞的观众们，多亏了你们让我能够幸福地演出，之后会更努力演出来报答大家对我的喜爱。”

“虽然有太多重点都不容错过，不过伊瑞的直进爱情能够有什么样的结局？也请大家期待。”

 

《梨泰院CLASS》只剩下两集即将播完，究竟朴世路会不会和伊瑞在一起呢？相信所有观众都非常期待。

新闻摘自：KSD

照片摘自网络

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