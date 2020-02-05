《枕上书》女二刘玥霏疑抑郁症复发 被骂蛇精脸、曾流产轻生

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2月3日下午，女星刘玥霏（原名刘雨欣）更新微博动态，透露微博由其助理代管，称：“希望大家还可以继续支持与鼓励她。”刘玥霏经纪人也透露刘玥霏目前身在美国，会暂时休息一段时间，对方也透露此前传有抑郁症的刘玥霏“一直有在服药。”

而在该条微博的评论区里，网友也担心她抑郁症复发，希望助理能够照顾好刘玥霏。其助理也代为向支持刘玥霏的网友表达了感谢。

刘玥霏近日因在《三生三世枕上书》里饰演的姬衡，被网友骂。网友觉得姬衡存在加戏的嫌疑，说她一个女配角戏比主角还多，说她是整容脸，怀疑她带资进组，使她被道德绑架，疑似忧郁症复发。

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刘玥霏曾在2011年开播的电视剧《步步惊心》中出演“明玉格格”，后来更是一连推出《远得要命的爱情》、《美人邦》、《情战》、《聊斋外传》、《抓住彩虹的男人》、《多少爱可以重来》等作品。但在这之后的，刘玥霏（刘雨欣）作品开始突然减少。同时传出其丈夫李濛假装单身与演员张檬恋爱，令其陷入三角情感纠葛。刘玥霏也因此身患抑郁，状态急转直下。她的前夫，叫李濛，她曾为了前夫两次打胎，放弃了自己事业上更进一步的机会。

在2018年8月服药轻生被救回，在治疗之后健康好转，并表示和老公离婚，也原谅了不知情的张檬。好不容易回归拍了电视剧《三生三世枕上书》，但经历过一次网络暴力的刘玥霏又被骂了。希望刘玥霏能快点好转起来，早日走出阴霾。

新闻摘自：新浪娱乐

照片摘自网络