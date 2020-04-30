娱乐 Entertainment明星 Celebrity 《极限挑战》第六季官宣了！小绵羊张艺兴回归 邓伦加入成团宠！ by Celine 30 April 2020 written by Celine 30 April 2020 Advertisement 中国户外真人秀《极限挑战》第六季终于定档官宣了！《极限挑战》官微于今日放出官宣日期，官宣的方式非常有创意，竟然是以群聊方式的视频。 官宣的视频中可看到雷佳音邀请了原先的成员们进聊天群，才邀请了这一季的新成员邓伦和郭京飞。第一季的成员包括熟悉的雷佳音、岳云鹏、王迅、贾乃亮和迪丽热巴，还有缺席第五季的张艺兴也正式回归了。很多人关注的罗志祥也确定不会参与这一季。 Advertisement 《极限挑战》第六季将在5月10日开播，每周日晚上9点正式播出。 照片摘自网络。 Advertisement Entertainment 0 留言 comment 0 FacebookWhatsappEmail Celine previous post 复工后一旦有1宗新冠肺炎病例，工厂/工地马上被关闭！ You may also like 5月12日正式入伍 《浪漫医生金师傅》的梁世宗要去当兵了！ 30 April 2020 看似心情不错 周扬青分手罗志祥后首度晒出美照~ 30 April 2020 点赞刘亦菲动态引复合传闻 宋承宪：是工作人员手滑 30 April 2020 陈德容离婚首发声：公主不缺白马王子！ 8年豪门婚姻告终 30 April 2020 美国记者上电视被抓包没穿裤子！ 30 April 2020 《少年PI》印度影帝Irrfan Khan病逝 享年53岁 29 April 2020 再当爸！大病初癒的英国首相约翰逊喜获麟儿！ 29 April 2020 罗志祥第三度发声！“请不要再攻击我妈妈了” 29 April 2020 恭喜！EXO成员Chen的老婆生了！ 29 April 2020 韩国2020福布斯名人榜公布 多位艺人和团体组合都成功入榜！ 29 April 2020 留言 Leave a Comment 取消回复 Cancel Reply Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.