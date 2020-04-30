《极限挑战》第六季官宣了！小绵羊张艺兴回归 邓伦加入成团宠！

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中国户外真人秀《极限挑战》第六季终于定档官宣了！《极限挑战》官微于今日放出官宣日期，官宣的方式非常有创意，竟然是以群聊方式的视频。

官宣的视频中可看到雷佳音邀请了原先的成员们进聊天群，才邀请了这一季的新成员邓伦和郭京飞。第一季的成员包括熟悉的雷佳音、岳云鹏、王迅、贾乃亮和迪丽热巴，还有缺席第五季的张艺兴也正式回归了。很多人关注的罗志祥也确定不会参与这一季。

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《极限挑战》第六季将在5月10日开播，每周日晚上9点正式播出。

照片摘自网络。