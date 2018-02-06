《春天花啦啦！》启播　造势活动也来咯！

你是否很想见到八度空间贺岁电视剧《春天花啦啦！》里的演员们，同时也想和他们一起在台上玩游戏、赢奖品？八度空间乘势出击，聚集了《春天花啦啦！》多位主要演员包括Haoren朱浩仁、Rickman谢承伟、Jordan盛天俊、Sherlyn萧丽玲、Emily 陈子颖、吕爱琼、Jacky甘家旗、陈鸿、陈沛江一起在这个星期六（2月10日）下午2点，在吉隆坡桂和广场Quill City Mall Kuala Lumpur，会见吉隆坡的剧迷们！

正于八度空间每逢星期一至四，晚上9点30分热播的《春天花啦啦！》，是一部以不同籍贯、方言来贯穿，并以轻松欢乐的歌舞方式来呈现的贺岁电视剧。剧情主要围绕在“欢乐组屋”邻里，他们同住在一栋组屋，但来自不同籍贯的华人，他们为了参加新春歌唱比赛而延伸属于他们的故事。

出席《春天花啦啦！》造势活动的观众朋友将有机会上台与众演员一起玩游戏、赢奖品。喜爱《春天花啦啦！》的剧迷们，千万要记得准时出席造势活动现场，与演员们同欢共乐！

One FM Brandon 和 One FM Gigi 蕙绮 在戏里更有客串情侣的角色哦！

八度空间贺岁电视剧 《春天花啦啦！》

2月5日至14日 – 每逢星期一至四晚上9点30分（第1集至第7集）

2月15日（除夕）- 晚上8点30分（大结局）

tonton网络贺岁电影 《春天花啦啦！一屋满堂》

2月16日（年初一）- 中午12点，tonton（首播）

3月3日（星期六）- 下午5点，八度空间（首播）

《春天花啦啦！》欢唱版

2月16日至24日（年初一至年初九）- 晚上7点58分（首播）

早上9点58分和下午3点28分（重播）

欲知更多有关八度空间详情，关注八度空间官方脸书、Instagram：8tvchinese，Youtube Channel：8TVAddicts。此外，也可浏览www.tonton.com.my、www.xtra.com.my或透过付费电视第708频道观看八度空间。

编辑：One FM Gigi 蕙绮

资料来源：八度空间

日期：6/2/2018