《明日之子2》音乐人家暴歌手女友 掰断女友手指！

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中国音乐人张嫮目因选秀节目《明日之子2》受到瞩目，最近被歌手女友张珂玄控诉家暴，包括「单方面使用暴力数次」、「撒一次谎遭扇一耳光」，更在抢手机途中掰断女方手指，一连串恐怖行径震惊社会大众。

根据长文指控，张嫮目5月结识张珂玄并展开追求，交往后随即同居，共同生活过程中产生巨大矛盾。他追问女友过去的感情细节，见对方回答敷衍逃避就暴怒动手，从打巴掌到拳打脚踢，曾指责「欺骗感情总共25次」，所以打女友25个耳光。

张珂玄除了遭暴打剪髮，还被扒开衣裤拍照，几乎失去意识，「稍微清醒后发现裤子已经尿湿，口腔内全是血，面部青肿发紫，浑身疼痛瘀伤」，不过张嫮目每次对她施暴后又改温柔，因此陷入斯德哥尔摩式期待，甚至遭男方掰折手指，又在几天后被抢手机时，再度被掰受伤的手指，随后行动还受到控制。

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她透露，双方数度谈分手，不仅交往隐私被对方曝光于网路，更在非自愿下被强迫发生性关係，「他的行为已严重侵害到我的合法权益，极度恐慌下只能报警，之后的一切交由法律定夺。」

面对女友公开全身伤照，张嫮目截至目前为止并未正式回应。据悉，他过去带女友看电影的发文被截图，「握着手摸着她手指，嘎磞一声，食指骨折，说明什么，各位多补钙，不然都经不住男友的爱抚」，还写过「我站那儿，你就得给我跪下」，引发网友批评「家暴男」、「牢房已预约好」、「噁心人」，而女友控诉已经交由警方处理中。

张珂玄控诉张嫮目7桩罪：

1、单方面对我使用暴力数次

2、严重侵犯我的隐私权

3、对我进行各种恐吓和威胁

4、言语羞辱和诽谤，曝光我的私人信息

5、出卖我的隐私

6、凭个人心情肆意损坏我的私人财物

7、在违背我意愿的情况下强迫发生性关系。

新闻来源:Ettoday