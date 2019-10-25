《新西游记》制作人罗PD大方认了「年薪40亿」传闻！

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韩国王牌制作人罗䁐锡（罗PD）打造出多个高人气综艺节目，包含《两天一夜》、《新西游记》、《尹食堂》、《一日三餐》、《花漾》系列等等，被誉为「养活了半个韩综圈的男人」。他日前上了刘在锡主持的节目《刘QUIZ ON THE BLOCK》，谈及了年薪高达40亿韩元的传闻。

罗䁐锡被主持人问及，日前韩媒曾报导的新闻，内容提及他一年的年薪高达40亿韩元，受到许多关注，面对这个问题，他在短暂的犹豫之后，笑着回答：「的确是收到了一点钱。」正面回应的态度立即引起现场一阵骚动，而他也接着表示：「是赚了不少，可是并不是年薪，是一笔不小的数目，感谢大家的关心。」

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罗䁐锡也分享爆出新闻的当天，觉得非常不好意思，在公司里遇到后辈们都尴尬得不知道怎么解释，最后也强调，40亿并不是年薪，而是底薪加上奖金。此外，tvN电视台开台以后收视率最高的前20名综艺节目，其中就有19个是出自罗PD之手，这也让主持人们连声称赞「这是你努力的成果」。

对于罗PD证实高额年薪传闻，南韩网友表示「大韩民国的娱乐界不能没有他，他值得这个钱」、「罗PD简直是点子银行，每个节目都很好笑」、「他真的撑起综艺界的半片天」，多持正面肯定态度，认为他值得这样的报酬。

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新闻来源: ETtoday