《我们与恶的距离》连夺6奖｜贾静雯金钟奖封后 老公修杰楷甜蜜放闪：我老婆真的是一名非常好演员

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第54届电视金钟奖昨日在台湾国父纪念馆顺利落幕，电视剧《我们与恶的距离》成为全场最大赢家，横扫6大奖项，分别是戏剧节目奖、导演奖、女主角奖、男配角奖、女配角奖、编剧奖六大奖。

贾静雯在《我们与恶的距离》演出失去儿子的母亲。领奖时她表示荣耀都要归功“宋乔安”，让她学会「唯有爱跟放下，才能继续往前走」。她也感谢老公修杰楷的支持，谢谢3个宝贝女儿。

随后接受访问时，放闪透露在第一时间播电话给丈夫修杰楷、妈妈、弟弟报喜，她说：“一听到先生和妈妈声音就哭了 ！”。对于领奖时没有掉下眼泪，是因为答应过三个女儿领奖时在台上不能哭，尤其是咘咘看到她表情不对就会先哭。现在的她被认为是人生胜利组，她说：“我很珍惜每一个阶段，也很谢谢过去的自己，更很珍惜现在的幸福。”得奖的奖金她则是要孝敬妈妈。

在家带着女儿们看直播帮加油的修杰楷，5日深夜在脸书发文，甜蜜放闪:“以你为荣，开心，最佳女主角，超棒的！”自豪之情溢于言表。整场颁奖典礼，修杰楷都带着女儿咘咘、BO妞和从上海回来度假的梧桐妹看电视直播。

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另外，戏剧节目男、女配角奖，是由“我们与恶的距离”的温昇豪、曾沛慈夺下。曾沛慈在台上说，能够踏入表演这个领域是个意外；温昇豪则说他是比较幸运的人。

金钟奖部分得奖名单

●戏剧节目新进演员奖

梁舒涵／女兵日记

●戏剧节目编剧奖

吕莳媛／我们与恶的距离

●戏剧节目女配角奖

曾沛慈／我们与恶的距离

●戏剧节目男配角奖

温升豪／我们与恶的距离

●戏剧节目男主角奖

龙劭华【陈坤仓】／菜头梗的滋味

●戏剧节目女主角奖

贾静雯／我们与恶的距离

●戏剧节目导演奖

林君阳／我们与恶的距离

●戏剧节目奖

我们与恶的距离

资料来源：新浪娱乐、星洲日报、东方日报