主页 Home #OneLittleThing娱乐 Entertainment 《想见你》为何那么红？！因为这6大关键~
娱乐 Entertainment电视剧 TV Drama

《想见你》为何那么红？！因为这6大关键~

by Bryan 帝琰
written by Bryan 帝琰
《想见你》为何那么红？！因为这6大关键~
Advertisement

柯佳嬿、许光汉主演台湾电视剧《想见你》13集已播毕，该剧无疑是从2019烧到2020年，成为新一代神剧代表，但是它又是如何成为「神剧」的呢？

  1. 纯爱+推理悬疑

柯佳嬿配上许光汉、施柏宇这些新生代演员，如果只是相爱的故事，可能还没那麽吸引人，重要的是它还参杂了推理和悬疑，整部剧围绕著“想见你”的主轴，抽丝剥茧让观众从不同人的角度看同一个故事。

  1. 一人分饰两角，附身搞穿越

光是要猜出谁杀了“陈韵如”就够烧脑，这下还来个一人分饰两角，附身搞穿越，不止考验演员的演技，也考验了观众的智商，每个星期播出都能成功地掀起讨论度，更颠覆了以往大家对穿越剧，从未来穿越到现在，或是从现在回到过去的线性想像。

原来穿越，也可以是从未来，穿越到现在的某个人的身体裡，而你想见的那个人，其实是从过去的某个时刻，穿越到未来有你在的地方，怎麽样，是不是已经开始看不懂了呢，这就是《想见你》的精髓所在啊！

  1. “完美男神”许光汉

许光汉从植剧场发迹，出道以来也演过不少电视剧，本来就有出众的外型，加上内敛腼腆的个性更让少女们为之疯狂，而他不只是有型，演技还很好，在穿越、一人分饰两角时，一眼就能看出他此刻是李子维还是王诠胜，不少观众都说，这角色非他莫属。

 

  1. 柯佳嬿由内而外的改变

一部剧，如果只有男帅女美是不够的，关键是柯佳嬿的改变，其中一幕她被同学说“你以前好讨厌”，喊卡后柯佳嬿不禁流下眼泪，因为她过去也像陈韵如一样，觉得自己到哪都格格不入，把自己埋得很深。

Advertisement

与其说“演”出陈韵如的孤独，不如说柯佳嬿懂陈韵如，我想，这部戏不只是让我们看到柯佳嬿更上一层楼的演技，也让我们看到了她由内而外的改变，往往演员的真心才最动人。

  1. 配乐助力

好的配乐，能带观众进入情绪，伍佰《Last Dance》贯穿全剧，每次听到这首歌，就表示穿越要开始，让90年代歌曲再次受到欢迎，YouTube点击量也突破4百万。

八三夭演唱的片尾曲《想见你 想见你 想见你》呼应剧名，黄宣演唱的《一天》是李子维与黄雨萱甜蜜时刻会出现的歌曲，莫俊杰因为有一隻有朵听不见，代表他的歌曲是由陈零九演唱的《看见你的声音》，最后本剧大魔王陈韵如也有主题曲《逃》，是由孙盛希演唱。

编剧简奇峯曾透露，当初会选择伍佰《Last Dance》，不仅仅是年代相符，加上歌词和剧情故事很合，且那个年代还在使用录音带，倒带、循环也符合主题。

 

  1. 演员互动

自从《想见你》播出后，每两週几乎都有记者会，邀请记者聊聊剧情，因为是推理剧的关係，我们既然不能暴雷，那麽只能回顾播出，将观众问题一并提问，然后给予解答。

且上映前后，柯佳嬿、许光汉、施柏宇、颜毓麟张翰几位主演，都会抽空参加映前、后的直播与观众互动，以及在个人IG分享每集大纲和剧照，近几则的讚数甚至高达6、7万，留言数也有3千多则。《想见你》的hashtag也有1万6千人追踪。

  1. 彩蛋

在迎来完结篇前，盗版结局外流，让整个团队相当痛心，然而他们不轻易低头，坚决保护作品，在事发18小时内临时起意拍了小彩蛋，送给所有一路支持《想见你》的观众。虽然这个彩蛋和正片无关，但也算替开放式结局划下happy ending，这样的精神也感动了观众。

 

新闻摘自：ettoday

照片摘自网络

Advertisement

0 留言 comment
0
FacebookWhatsappEmail

You may also like

《爱的迫降》破纪录！超《鬼怪》、《请回答1988》成tvN最高收视纪录

得奥斯卡奖也没辙~韩国2大航空公司禁播《Parasite》！

【不敢相信她们要40岁了!】80后TVB女星「仙女颜值+魔鬼 身材」TOP 10💃

导演常凯一家四口17天内染病相继逝世 「寻无床位」绝望遗言曝光

男星「口罩诈骗170万」被逮！亲姐曝父亲没钱动手术

《急诊科医生》3年前神预言「新冠肺炎」？

Bii毕书尽8年旧爱爆「赶人分手」内幕！　

电影《你的情歌》3首必听的OST

高以翔女友情人节低调PO照悼念

Bii毕书尽“谢谢老天让我遇到想共度一生的人”宣布结婚，新娘身份曝光，并非8年粉丝

留言 Leave a Comment

Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More