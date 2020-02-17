《想见你》为何那么红？！因为这6大关键~

Advertisement



柯佳嬿、许光汉主演台湾电视剧《想见你》13集已播毕，该剧无疑是从2019烧到2020年，成为新一代神剧代表，但是它又是如何成为「神剧」的呢？

纯爱+推理悬疑

柯佳嬿配上许光汉、施柏宇这些新生代演员，如果只是相爱的故事，可能还没那麽吸引人，重要的是它还参杂了推理和悬疑，整部剧围绕著“想见你”的主轴，抽丝剥茧让观众从不同人的角度看同一个故事。

一人分饰两角，附身搞穿越

光是要猜出谁杀了“陈韵如”就够烧脑，这下还来个一人分饰两角，附身搞穿越，不止考验演员的演技，也考验了观众的智商，每个星期播出都能成功地掀起讨论度，更颠覆了以往大家对穿越剧，从未来穿越到现在，或是从现在回到过去的线性想像。

原来穿越，也可以是从未来，穿越到现在的某个人的身体裡，而你想见的那个人，其实是从过去的某个时刻，穿越到未来有你在的地方，怎麽样，是不是已经开始看不懂了呢，这就是《想见你》的精髓所在啊！

“完美男神”许光汉

许光汉从植剧场发迹，出道以来也演过不少电视剧，本来就有出众的外型，加上内敛腼腆的个性更让少女们为之疯狂，而他不只是有型，演技还很好，在穿越、一人分饰两角时，一眼就能看出他此刻是李子维还是王诠胜，不少观众都说，这角色非他莫属。

柯佳嬿由内而外的改变

一部剧，如果只有男帅女美是不够的，关键是柯佳嬿的改变，其中一幕她被同学说“你以前好讨厌”，喊卡后柯佳嬿不禁流下眼泪，因为她过去也像陈韵如一样，觉得自己到哪都格格不入，把自己埋得很深。

Advertisement



与其说“演”出陈韵如的孤独，不如说柯佳嬿懂陈韵如，我想，这部戏不只是让我们看到柯佳嬿更上一层楼的演技，也让我们看到了她由内而外的改变，往往演员的真心才最动人。

配乐助力

好的配乐，能带观众进入情绪，伍佰的《Last Dance》贯穿全剧，每次听到这首歌，就表示穿越要开始，让90年代歌曲再次受到欢迎，YouTube点击量也突破4百万。

而八三夭演唱的片尾曲《想见你 想见你 想见你》呼应剧名，黄宣演唱的《一天》是李子维与黄雨萱甜蜜时刻会出现的歌曲，莫俊杰因为有一隻有朵听不见，代表他的歌曲是由陈零九演唱的《看见你的声音》，最后本剧大魔王陈韵如也有主题曲《逃》，是由孙盛希演唱。

编剧简奇峯曾透露，当初会选择伍佰的《Last Dance》，不仅仅是年代相符，加上歌词和剧情故事很合，且那个年代还在使用录音带，倒带、循环也符合主题。

演员互动

自从《想见你》播出后，每两週几乎都有记者会，邀请记者聊聊剧情，因为是推理剧的关係，我们既然不能暴雷，那麽只能回顾播出，将观众问题一并提问，然后给予解答。

且上映前后，柯佳嬿、许光汉、施柏宇、颜毓麟和张翰几位主演，都会抽空参加映前、后的直播与观众互动，以及在个人IG分享每集大纲和剧照，近几则的讚数甚至高达6、7万，留言数也有3千多则。《想见你》的hashtag也有1万6千人追踪。

彩蛋

在迎来完结篇前，盗版结局外流，让整个团队相当痛心，然而他们不轻易低头，坚决保护作品，在事发18小时内临时起意拍了小彩蛋，送给所有一路支持《想见你》的观众。虽然这个彩蛋和正片无关，但也算替开放式结局划下happy ending，这样的精神也感动了观众。

新闻摘自：ettoday

照片摘自网络