《德鲁纳酒店》遭指抄袭《东宫》！

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韩国人气女星IU主演的新剧《德鲁纳酒店》被质疑抄袭中国剧《东宫》！她在戏裡扮演酒店社长「张满月」，怀着不为人知的悲伤经历，直到邂逅第99位人类经理吕珍九饰演的具灿星，发展出超过生死的爱情故事。不过剧中几个桥段，被网友质疑和日前播毕的中国剧《东宫》很相似，还做出截图比对，引发两派网友激烈论战。

据悉，《东宫》是中国作家匪我思存于2010年出版的小说，描述西州公主小枫被太子李承鄞乔装身分接近，一家惨遭灭族，两人在权谋斗争下对立，同时又深爱对方，因此跳下忘川忘情绝爱。失忆后的两人宛若转世重生，因和亲成为夫妻，忘记仇恨下又再次相爱，但是沉睡的记忆又逐渐甦醒，故事以悲剧作结，在书迷心中烙下深刻印象，电视版在2017年开拍，2019年2月正式在网路平台上线，由新人陈星旭、彭小苒主演，播出时造成讨论轰动，不过全剧播毕后，火速在陆网下架。

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网友「等风来的金鱼姬」以截图批评，《德鲁纳酒店》剧中女主角张满月杀公主，换上喜服等待新郎靠近，并直接拔剑，「整个故事和人设到镜头真是完美复制《东宫》。」紧接着还有延宇被绞死，坏人在高台上看，和《东宫》中男配角顾剑被下令万箭穿心，女主角被逼高台见师父惨死情境相似。再加上两部电视剧都有主角掉进流沙，用马牵绳将人救起的画面，引发网友联想。

此外，《东宫》经典一幕，男主角李承鄞为女主角小枫抓100只萤火虫，在夜空中奋力抓来，点点萤光在女主角眼前闪烁极美，两人在夜色下亲吻定情。而网友发现《德鲁纳酒店》也有萤火虫的桥段，高青明业为张满月抓了一只萤火虫。

新闻来源：Ettoday