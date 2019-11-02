《开餐吧！吃货小妹》膺最佳电视剧（中文）、 《了不起的Z世代》夺最佳实境节目！

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本地年度颁奖盛典 Anugerah Skrin 2019（简称：ASK 2019）在昨晚（1日）于吉隆坡太子世界贸易中心默迪卡礼堂（Dewan Merdeka PWTC）圆满举行，《开餐吧！吃货小妹》成功夺下最佳电视剧（中文）（Drama Rantaian Terbaik (Kategori Bahasa Cina)），《了不起的Z世代》则获得最佳实境节目（Rancangan Realiti Terbaik）奖项！

今年入围最佳电视剧（中文）的4部本地中文制作皆叫好叫座，竞争相当激烈，《开餐吧！吃货小妹》最终脱颖而出，力压《守百年之约》、《我的非一般岳母》和《娘惹相思格》获奖！

《开餐吧！吃货小妹》为八度空间2019年贺岁电视剧。演员Steve叶良财、导演谭少偶与苏钰祺皆异口同声表示感到意外，叶良财更直言：“一开始我还以为自己听错，然后回想这部剧的英文名字。我其实看好《守百年之约》和《娘惹相思格》，也认为我们只是陪跑而已。”叶良财随即拿起手机，拍了一张和奖座的合照，传送给《开餐吧！吃货小妹》的监制、编剧编审周以勤，向对方通报喜讯！

值得一提的是，江家荣、Coby庄可比分别凭《娘惹相思格》与《我的非一般岳母》入围最佳男演员（电视剧）（Pelakon Lelaki Drama Rantaian Terbaik）5强，至于入围最佳女演员（电视剧）（Pelakon Wanita Drama Rantaian Terbaik）5强人选中，同样有两位华裔演员，分别是《娘惹相思格》Angeline陈意遐与《开餐吧！吃货小妹》Pauline陈俐杏，但4人最终与奖项擦肩而过。

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此外，由八度空间新闻主播Owen叶剑锋主持的少年游戏真人秀电视节目《了不起的Z世代》强势突围，打败由Chrystina黄玮瑄、Thomas郭晓东和Lissa杨莉莎携手主持的全新益智节目《学霸》、第三电视（TV3）的《Bintang Bersama Bintang Musim 3》 和《Da’i》。

叶剑锋在后台接受访问时坦言：“没有想过会得奖，毕竟竞争非常激烈，尤其马来节目都很强，但可能是我们的节目元素比较特别，所以更获得评审的青睐。” 叶剑锋也率先预告《了不起的Z世代》预计于明年开拍第二季，而节目制作人黄家希也直接表明，叶剑锋正是节目主持人的不二人选。

ASK 2019延续去年“不设主持人”作风，改由6对当红马来艺人担任串场人，总共颁发了23个奖项，其中14项为电视剧类，7项属电影类，而非电视剧类则占2项。今晚出席颁奖典礼的华裔艺人包括Jojo吴俐璇、Emily陈子颖、Coby庄可比、Mayjune陈美君、Angeline陈意遐、Steve叶良财以及Owen叶剑锋。

ASK自1994年创办以来，秉持推崇本地制作，藉由奖项表扬、鼓励及肯定更多本地台前幕后影视工作者，大会去年更首开先河，增设中文电视剧类奖项，得到了中文影视圈人士的高度关注和好评！

首要媒体电视网络首席执行长佐翰依沙（Johan Ishak）表示：“我要特别感谢赞助商，还有各协办单位，同时也要感谢盛装出席颁奖典礼的本地影视界同仁，因为大家的到来，为盛典增添声色，也反映了对本地娱乐盛事的高度热爱和支持！”