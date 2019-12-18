《延禧攻略》番外《金枝玉叶》12月31日Netflix首播！内附预告

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中国清宫剧《延禧攻略》在2018年播出后在世界各地掀起追剧热潮，番外篇《金枝玉叶》让观众等了足足1年半后，制作人于正终于宣布该剧将会在12月31日在Netflix播出，而这也创下了中国剧罕见在海外首播的例子。番外篇预告也在17日正式公开。

这部《金枝玉叶》继承了《延禧宫略》的画风，影像呈现神秘的灰色调，还原中国国画色。剧中除了有深宫心机的情节，还有错综复杂的爱恨情仇，为该剧增添了不少看点。

据悉，番外篇《金枝玉叶》以格格和亲蒙古传统揭开序幕。在剧中，魏璎珞已经晋升为皇贵妃，并嘱咐女儿「昭华」做好嫁给蒙古王子「拉旺亲王」的准备，然而后宫中还有另一位也想嫁给亲王的格格，就在婚事尚未敲定之际，昭华公主又沦陷在和福康安的爱情之中，四角纠葛不断。身为皇贵妃的魏璎珞提醒女儿小心骗局，而昭华则说出了经典台词：「如果他背叛了我，我就亲自把他撕碎！」作为压轴「宫斗赢家」的魏璎珞也亲自教学：「紫禁城不论对错，只论输赢。」让男女之爱又增添紧张的宫斗氛围。另外预告中也曝光了聂远版「乾隆」造型，尽管中年的他脸上挂着胡须，但是皇上的气场依旧强大。

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番外篇《金枝玉叶》昭华公主由25岁的王鹤润饰演、24岁的王宇威饰演蒙古亲王「拉旺多尔济」、25岁许晓诺出演「思婉格格」，以及25岁王一哲扮演「福康安」。

新闻来源： ETtoday