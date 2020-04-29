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《少年PI》印度影帝Irrfan Khan病逝 享年53岁

by Tofu
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《少年PI》印度影帝Irrfan Khan病逝 享年53岁
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曾演出《贫民百万富翁》（Slumdog Millionaire）、李安执导的《少年PI的奇幻漂流》（Life of PI）等大片的宝莱坞男星伊凡罕（Irrfan Khan），在宝来坞名气响亮。早前他被诊断出神经内分泌肿瘤，今天因结肠感染不治身亡，享年53岁。

Irrfan Khan从影32年演出超过百部宝莱坞电影，也成功进军好莱坞。他曾主演过《少年PI》（Life of PI）、《侏罗纪世界》（Jurassic World）、《蜘蛛人惊世现身》（The Amazing Spider-Man）等知名电影，更凭《贫民百万富翁》（Slumdog Millionaire)拿下美国演员工会最佳整体演出奖的荣誉。

伊凡罕在《贫民百万富翁》里的精采演出，为他赢得2009年《美国演员工会奖》最佳整体演出。另外，他也曾获得印度电影观众奖，并入围独立精神奖。2014年，伊凡罕获得亚洲电影大奖最佳男主角奖。

2018年他被诊断患上罕见癌症，体内的神经内分泌肿瘤影响体内所释放的荷尔蒙细胞，但由于相关病例极少，再加上不易治疗，让他心情大受打击。当时他曾在推特宣布患病：“有时你一觉醒来，人生就产生变故，我从没想过向来寻找罕见题材的我，却发现罕见疾病出现在我身上”。

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Irrfan Khan随后也曾到伦敦寻求治疗，也分享治病的心路历程：“我相信不管结果如何，我都投降，不论（疾病）带我去哪里。8个月或4个月，或2年”，字句中似乎透露出他已看淡生死，而他病况受到控制后仍坚持演戏，最后一部宝莱坞电影》Angrezi Medium》经上映，然因受疫情影响，票房不如预期。

死讯公布后，他的经纪人也发声明表示：“很悲痛地今天得宣布Irrfan Khan离世的消息，他拥有坚强的灵魂，一直奋战到最后一刻，并总是鼓舞身边的人，自从他2018年得知患上罕见癌症这晴天霹雳般的不幸消息时，他掌握人生主导权，并正面面对人生所有挑战。他在家人的围绕下前往了天堂，我们都祈祷并希望他安息”。

资料来源：星洲日报、中国报

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