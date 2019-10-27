《少年的你》票房破5亿！“你保护世界，我保护你”，易烊千玺、周冬雨演技获好评！

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电影《少年的你》经历撤档之后，终于在25日于中国上映。上映后，随即登上热搜，好评不断。如今，在上映第三天，票房便已突破5亿人民币（大约2.9亿马币）。

电影《少年的你》改编自玖月晞小说《少年的你，如此美丽》，是由导演曾国祥执导，周冬雨、易烊千玺主演。这部小说是以校园暴力为题材的青春故事，电影讲述十六七岁的少年，在最美好的年纪里遭遇了人世间本就不该存在的丑恶。一次又一次，面对着分明是同龄人却依仗着不知道谁给的庇护和权利而比成年人还可怕的对手，无能为力，无人庇护……

高材生陈念（周冬雨 饰）梦想 考上全国最高学府，改写贫困命运，却意外地卷入同班同学的离奇堕楼事件中。一场高考前夕的校园意外，改变了两个少年的命运。在她最孤独的时刻，一个叫“小北”的少年（易烊千玺 饰）闯入了她的世界。两个同样孤独受伤的少年越走越近，闯进彼此的世界。

由于电影内容聚焦于校园霸凌，因此有不少打斗的场面，饰演“小北”的易烊千玺和“陈念”也因此不断被挨打。两人在电影里，信任着彼此，两位年轻演员的演技受到各方好评，加上导演对剧情的呈现及感情的处理，让中国各地的电影院成了一片泪海。

这也是易烊千玺作为电影主演的处女座，电影里从眼神到微表情的细节处理，易烊千玺的演技收获不少影评人、观众的好评，也有粉丝心疼地评论说，小北的伤与压抑多少也存在着易烊千玺自己的影子。年纪小小便已出道的易烊千玺，自小就承受了来自网路的霸凌，电影上映后，也意外让“易烊千玺经历了什么”一度成为热搜话题的第一名。

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（新闻来源：东方日报）

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