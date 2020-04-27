主页 Home #OneLittleThing娱乐 Entertainment 《少年的你》导演直播曝曾有另一个结局
娱乐 Entertainment电影 Movies

《少年的你》导演直播曝曾有另一个结局

by Vicky 丽盈
written by Vicky 丽盈
《少年的你》导演直播曝曾有另一个结局
Advertisement

周冬雨、易烊千玺主演的电影《少年的你》上映至今好评不断，还获得金像奖12项提名。该电影导演曾国祥日前参与香港编剧家协会举办的直播活动，期间谈到不少电影《少年的你》的幕后故事，包括演员们的暴力镜头都是来真的，更爆料其实电影还有另一个版本的结局。

曾国祥（中）参与香港编剧家协会举办的直播活动

《少年的你》在2019年10月上映之际，“删减”问题成为热议点之一。曾国祥在直播中也正面回应“删减”问题，称一开始没有想审批问题，演员的拳打脚踢扇巴掌都玩真的，很虐演员，“在旁边听到都觉得很痛”，但后面还是对暴力镜头做了删减。而至于跳楼的胡小蝶的尸体画面处理问题，曾国祥表示一开始确实有拍到，但后面不想表述太直白，便改成了大家在手机里看到尸体的画面，“本来原意不是这样的，现在改成这样，反而会有人觉得很高级”。

Advertisement

另外，曾国祥在直播中提到电影的结局，称当初拍过很多版结局留作后日权衡用，而现在的这版——陈念出来教书，最后护送另一个女孩走，然后小北出现在后面——是一开始很不喜欢的，因为太“偶像剧”。曾国祥提到，最初对结局的设想是在囚车之后就结束的，但想着还是要给观众留点希望，便做了更改。同时，曾国祥也在直播里也透露《少年的你》另一个结局：“陈念从监狱出来，一出来就看到妈妈在等她，妈妈走过去和她拥抱。两人拥抱很感动的时候，她看到远处，小北站在那等她。两人向对方露出很灿烂的笑容。”不过这个结局最终并未采用。

新闻来源：新浪娱乐

Advertisement

0 留言 comment
0
FacebookWhatsappEmail

You may also like

[有雷慎入] 《夫妻的世界》每集片头设计都暗藏剧情玄机！

IU时隔6月回归！与「防弹少年团Suga」超高速合作新歌：5月6日将发布

传周扬青爸是国企老总！网友：「网上找不到资料才可怕」

李佩玲抗疫歌曲喜获卫生总监诺希山点赞表示「她和我一样都是被领养」

光良无预警晒「左手无名指婚戒」：终于可以跟大家宣布了！ 引粉丝猜想好事近？本尊终于回应

蝴蝶姐姐无预警IG发文向周扬青道歉 网直呼：所以是实锤？承认了？

【有雷慎入】《夫妻的世界》小三逮到老公「另一支手机」！第9集有两大好人黑化 网友：我的信任也被他们吃掉了！

《The King: 永远的君主》第三集收视惨跌 金银淑作品中「下滑幅度最大」！网评：李敏镐和金高银不配

【超级黑料！】周扬青分手信轰炮小猪是渣男 🔥 被挖出翘兄 弟墙角、裸聊旧账！

华晨宇歌手夺冠，成首位90后歌王！

留言 Leave a Comment

Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More