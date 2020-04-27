《少年的你》导演直播曝曾有另一个结局

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周冬雨、易烊千玺主演的电影《少年的你》上映至今好评不断，还获得金像奖12项提名。该电影导演曾国祥日前参与香港编剧家协会举办的直播活动，期间谈到不少电影《少年的你》的幕后故事，包括演员们的暴力镜头都是来真的，更爆料其实电影还有另一个版本的结局。

《少年的你》在2019年10月上映之际，“删减”问题成为热议点之一。曾国祥在直播中也正面回应“删减”问题，称一开始没有想审批问题，演员的拳打脚踢扇巴掌都玩真的，很虐演员，“在旁边听到都觉得很痛”，但后面还是对暴力镜头做了删减。而至于跳楼的胡小蝶的尸体画面处理问题，曾国祥表示一开始确实有拍到，但后面不想表述太直白，便改成了大家在手机里看到尸体的画面，“本来原意不是这样的，现在改成这样，反而会有人觉得很高级”。

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另外，曾国祥在直播中提到电影的结局，称当初拍过很多版结局留作后日权衡用，而现在的这版——陈念出来教书，最后护送另一个女孩走，然后小北出现在后面——是一开始很不喜欢的，因为太“偶像剧”。曾国祥提到，最初对结局的设想是在囚车之后就结束的，但想着还是要给观众留点希望，便做了更改。同时，曾国祥也在直播里也透露《少年的你》另一个结局：“陈念从监狱出来，一出来就看到妈妈在等她，妈妈走过去和她拥抱。两人拥抱很感动的时候，她看到远处，小北站在那等她。两人向对方露出很灿烂的笑容。”不过这个结局最终并未采用。

新闻来源：新浪娱乐