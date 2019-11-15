《少年的你》大马上映首日爆满！决定加场 和你一起守护少年

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易烊千玺和周冬雨主演的《少年的你》，在中国票房开出红盘，14日在大马正式上映！尽管上映场次仅33场，但首日反应非常热烈，许多场次爆满，一票难求。大马发行商MM2徇众要求，上映首日追加6家上映戏院，希望该片能承接中国气势，在大马同样创下亮眼成绩！

《少年的你》以校园霸凌和中国高考制度为题材，在中国票房迄今已收获逾14亿人民币（约8.3亿令吉）。在大马定档11月14日上映后，网上期待声甚高，还未上映就已在掀起广大讨论度，只是碍于题材独特，因此被认定在大马的市场规模不大，被安排上映的戏院以国内主要城市为主，场次安排也未如预期，仅获30多家放映厅上映。不少网民看到许多地方的戏院皆没有上映该片，纷纷在发行商脸书留言，要求能否增加上映戏院与场次，而发行商也立马争取多6家上映戏院。

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电影《少年的你》改编自玖月晞小说《少年的你，如此美丽》，是由导演曾国祥执导，周冬雨、易烊千玺主演。这部小说是以校园暴力为题材的青春故事，电影讲述十六七岁的少年，在最美好的年纪里遭遇了人世间本就不该存在的丑恶。一次又一次，面对着分明是同龄人却依仗着不知道谁给的庇护和权利而比成年人还可怕的对手，无能为力，无人庇护……

高材生陈念（周冬雨 饰）梦想 考上全国最高学府，改写贫困命运，却意外地卷入同班同学的离奇堕楼事件中。一场高考前夕的校园意外，改变了两个少年的命运。在她最孤独的时刻，一个叫“小北”的少年（易烊千玺 饰）闯入了她的世界。两个同样孤独受伤的少年越走越近，闯进彼此的世界。

《少年的你》马来西亚原有场次：

经影迷们要求，MM2决定加场！

这个周末就很朋友一起去看吧！

资料来源：星洲日报