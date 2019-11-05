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《少年的你》发布《念想》MV 易烊千玺深情演唱 吐露角色心声：一起守护少年

by Tofu
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《少年的你》发布《念想》MV 易烊千玺深情演唱 吐露角色心声：一起守护少年
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由许月珍监制，曾国祥执导，《七月与安生》原班团队打造的电影《少年的你》正在全国热映。影片自公映后，深受观众喜爱。著名作家、学者易中天给电影《少年的你》打出了92分的高分，著名社会学家李银河称其是“近年来少见的高水平制作”。今日影片发布由主演易烊千玺献唱的情感曲《念想》MV。
据悉，《念想》MV由曾国祥执导，余静萍掌镜，和熟悉的团队合作让千玺找回了一年前夏天的一起拍戏的感觉。在拍摄MV的过程中，易烊千玺更是全心投入唱到眼含泪光。

易烊千玺献声电影情感曲《念想》，将他不曾表露的内心独白娓娓道来。“只要是与你有关，我就会勇敢”，揪心又动人的歌词搭配细腻抒情的曲调，“就到我的世界里，做个小孩”，呼应电影里少年之间刻骨铭心的感情。千玺内敛且温柔的呢喃，随着吉他和弦的律动，让听众坠入了一场不愿醒来的梦境。

在电影《少年的你》中，易烊千玺饰演的少年小北从13岁就混迹街头，外表冷酷，内心柔软。虽然生活过得并不如意，但他依然保持着对这个世界的善意和美好的向往。陈念的出现，像是小北生活中的一道光，重新唤醒了他内心的希望和对未来的期待。两个少年，一个夏天。他们决定彼此守护，一起走向成人的世界。这首情感曲是小北送给陈念的《念想》，也是电影《少年的你》守护少年的《念想》。

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《念想》MV由曾国祥执导，余静萍掌镜，回到熟悉的团队氛围让千玺找回一年前夏天在剧组的感觉。拍摄伊始，导演曾国祥说“很简单，一两个镜头就行”。然而拍摄了N遍后，面对导演的细致要求，千玺直接累懵，被调侃“整个人都觉得不好了”。不过认真敬业的千玺只要一到镜头前立刻全心投入，最后一镜更是唱到忍不住眼含泪光，监视器后的导演也专注在他的歌声里，拍摄完成后直呼给千玺“递纸巾”。

一起听听小北深情演唱的《念想》吧！

还有千万别错过易烊千玺拍摄MV的幕后花絮（因为有蒲公英小千出现）

最后最后，这个星期One FM将送你去看《少年的你》！记得留守One FM还有我们的脸书／Instagram哦～

不管你是不是千鹤或雨滴，这个星期除了要守着 #MorningKaki #HappyHour #快乐点 之外，还一定要不停刷One FM脸书和instagram…

Posted by One FM on Monday, November 4, 2019

 

资料来源：新浪娱乐

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