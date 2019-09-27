《小美人鱼》曝王子新人选！　网友拜托：换掉女主角

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不少迪士尼影迷都对真人版《小美人鱼》（The Little Mermaid）未定人选「Prince Eric」一角，感到相当好奇，原本这个角色可能由前英国偶像团体One Direction的Harry Styels演出，但他在8月确定拒演。如今导演Rob Marshall又再次试镜2位英国新秀演员，不少粉丝都相当期待，但是还是希望导演可以换掉女主角。

据外媒《DEADLINE》报导，Rob Marshall于英国时间此周一在伦敦试镜了2位新人选，分别是演出美剧《Smallvillie》的26岁Cameron Cuffe，和电影《A Dog’s Way Home》24岁主角，Jonah Hauer King。

不过也有消息来源透露，除了Cameron Cuffe和Jonah Hauer King，导演还有许多未试镜人选，因此「Prince Eric」一角不一定会由其中一人饰演。但由于两人都拥有迷人双眼和帅气颜值，消息一传出，让不少影迷都感到相当期待。

然而，导演早前宣布由黑人女星Halle Bailey演出Princess Ariel后，负面声浪不断，影迷纷纷表示，不是因肤色种族歧视，但Halle与小美人鱼的形象实在落差太大，童年瞬间崩坏。

如今传出最新王子人选，不少网友都纷纷留言表示：「为什么没有想过换女主角」、「只要女主角不换，男主角是谁我都不看」、「所有王子都跟她（Halle）不配」。

新闻来源：Ettoday