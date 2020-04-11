《密室大逃脱2》开拍！杨幂久违见邓伦 兴奋伸手抱抱

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中国综艺节目《密室大逃脱》第2季终于开拍！原班人马中杨幂、邓伦、黄明昊确定回归，令粉丝期待。



4月11日正式录制《密室大逃脱2》就有网友曝光拍摄现场状况，杨幂久违看见邓伦出现也非常开心，完全掩不住雀跃之情，远远地就张开双手，一路小跑步过去抱住对方。之后2人准备上车离开，还在车门前开玩笑互相礼让，动作浮夸地请对方先上，气氛十分愉快。



另外，网友也爆料第二季确定新增大张伟、郭麒麟和王彦霖。不过第一季的魏大勋不在名单上，而hold住姐谢依霖也因刚生产所以无法参与。

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资料来源：ettoday、pop