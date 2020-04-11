娱乐 Entertainment明星 Celebrity 《密室大逃脱2》开拍！杨幂久违见邓伦 兴奋伸手抱抱 by Tofu 12 April 2020 written by Tofu 12 April 2020 Advertisement 中国综艺节目《密室大逃脱》第2季终于开拍！原班人马中杨幂、邓伦、黄明昊确定回归，令粉丝期待。 4月11日正式录制《密室大逃脱2》就有网友曝光拍摄现场状况，杨幂久违看见邓伦出现也非常开心，完全掩不住雀跃之情，远远地就张开双手，一路小跑步过去抱住对方。之后2人准备上车离开，还在车门前开玩笑互相礼让，动作浮夸地请对方先上，气氛十分愉快。 另外，网友也爆料第二季确定新增大张伟、郭麒麟和王彦霖。不过第一季的魏大勋不在名单上，而hold住姐谢依霖也因刚生产所以无法参与。 Advertisement 资料来源：ettoday、pop Advertisement Entertainment 0 留言 comment 0 FacebookWhatsappEmail Tofu previous post 《青春有你2》首轮前9排名正式公布！第一名和第九名票数竟相差2千1百万张票数 You may also like 《青春有你2》首轮前9排名正式公布！第一名和第九名票数竟相差2千1百万张票数 11 April 2020 《青春有你2》RAP导师Jony-J化身宠女狂魔，女儿正面照曝光！ 11 April 2020 Harry Potter黄金铁三角的Rupert Grint升格当爸了！ 11 April 2020 大马演员王冠逸化身帅气霸总，《楼下女友请签收》里大方脱衣露身材！ 10 April 2020 《Melody》原唱陶喆听“淡黄的长裙”一脸黑人问号 10 April 2020 网爆虞书欣将退《青你2》 工作室发文否认：不退赛 梦想在 10 April 2020 《冰糖炖雪梨》完美收官！张新成、吴倩感性发文告别冰糖CP 10 April 2020 豆瓣评分高达9.3分！《机智的医生生活》最新1集成功突破两位数收视率！ 10 April 2020 向前线医护人员表示感谢！David Beckham一家门前拍掌~ 10 April 2020 《青春有你2》首轮排名公布！有练习生因遭淘汰而哭晕？！ 10 April 2020 留言 Leave a Comment 取消回复 Cancel Reply Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.