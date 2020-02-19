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《寄生上流》被控抄袭？ 获奖后首尔拨款改善“半地下”家庭

by Vicky 丽盈
written by Vicky 丽盈
《寄生上流》被控抄袭？ 获奖后首尔拨款改善“半地下”家庭
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韩国电影《寄生上流》相继在各大国际颁奖典礼获奖后，在全球各地引起关注。然而“戏”红是非多，近日电影《Minsara Kanna》的制片人特纳潘称，《寄生上流》抄袭了自己作品的创意，他正准备提起诉讼。


据《印度时报》15日报道，特纳潘称自己在奥斯卡颁奖典礼后观看了《寄生上流》，电影核心情节与《Minsara Kanna》类似。“我正在聘请国际律师，打算不久后起诉《寄生虫》的发行公司”。另外，这部印度电影的导演拉维库马则表示，目前还没有看过这部奥斯卡获奖影片，虽然自己的电影可能被抄袭，但很高兴它能给《寄生虫》带来灵感，是否起诉则由制作方决定。

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据悉，这部1999年上映的印度电影《Minsara Kanna》讲述的是男主角为了争取爱情，选择隐瞒身份，在富豪恋人家中担任保镖。另外，男主角的弟弟和姐姐也分别乔装打扮，以管家和厨师身份住进豪宅。这与《寄生虫》中长子隐瞒真实学历成为富有家庭的家教后，全家人也隐瞒真实身份进入豪宅工作的情节类似。《印度时报》对此称，“虽然如此，但两部电影中的人物动机并不相同”。“特纳潘的剽窃指责毫无依据，这出闹剧在全世界观众看来十分荒唐”，而韩国《首尔新闻》称，“提出这一主张，就是想在《寄生虫》的奥斯卡效应仍在时沾沾光。”

对于这项指控，《寄生上流》发行公司CJ娱乐18日回应质疑，“印度制片人说《寄生虫》涉嫌剽窃？我们对此并不知情”

另一方面，在展现韩国社会贫富差距的电影《寄生上流》斩获奥斯卡多项大奖后，影片中韩国穷人居住的半地下室也得到广泛关注。据《韩国先驱报》18日报道，首尔市政府当日宣布，将拨款为1500户住在半地下室的家庭改善住房条件，每户家庭最多可获得320万韩元（约合人民币1.9万元）资助。首尔市政府也将与相关机构合作，为半地下室住户改善供暖系统，更换地板，以及安装空调、除湿机、通风机、窗户和火灾报警器。

新闻来源：新浪娱乐 & 新浪娱乐

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