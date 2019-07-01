《守百年之约》跃居全马中文电视剧收视之冠

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八度空间『原创强档』电视剧《守百年之约》在上周二（25日）迎来凄美大结局，坊间再度掀起另一波话题高潮，《守百年之约》更跃居为全马中文电视剧收视冠军！（注：截至2019年6月29日）

《守百年之约》热播期间持续掀起追剧潮，不但引起极高的话题流量和优良口碑，整体收视也交出亮眼成绩单，比同期播出的中国古装剧和港剧来得更标青！根据Nielson Audience Measurement的调查结果，《守百年之约》全剧26集的平均收视取得9.3点，约53万4岁以上华裔观众收看。其中，收视最高点分别落在第10和第16集，第10集讲述邵庭（陈子颖饰）穿越到古代后处处碰壁的剧情，刺激收视冲至最高13.3点，约75万人，而平均收视达12.2点，约68万人，超越了去年《假面2》最高收视的67万人。至于第16集则讲述文安（盛天俊饰）和心兰（陈美君饰）的大喜之日，却偏偏碰上日军来袭，钟家上下因此被迫逃难，平均收视收达11.3点，约64万人观看。

值得一提的是，《守百年之约》成功吸引年轻族群15-39岁华裔观众收看，占同时段（晚上9时30分至10时30分）的43%，平均收视达8.3点，接近19万观众收看，这也缔造了历年最高收视记录！

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另一方面，《守百年之约》的火热效应也延续至YouTube平台，随着电视版结局播毕后，八度空间官方YouTube频道当晚首发的彩蛋版大结局，也在短短一天内累积超过6万次点阅率！截至大结局当天（25日）为止，《守百年之约》全剧与相关视频如：花絮预告等总点阅率累计了超过315万，比2018年《娘惹相思格》的191万总点阅率，超出了164%。

《守百年之约》口碑收视迎来双丰收，首要媒体电视网络中文品牌及节目部总经理吴玲玲表示：“《守百年之约》备受剧迷认可，让我们深信当初坚持制作这部剧的决定是对的。一部剧得以完成需要各方共同努力，从这部剧我们看到很大的凝聚力，很多有心人愿意一起携手走下去。我们也希望能让更多海外的观众观看到我们马来西亚的作品。”

与此同时，《守百年之约》一众演员也纷纷表示感谢观众的支持。陈子颖和原腾分享说：“被珍惜、被看到、被喜欢是非常可贵的，谢谢观众们一直以来都跟我们同在。” 盛天俊与陈斾江不约而同寄望开拍“守千年之约”，“《守百年之约》就拍了26集 ，那‘守千年之约’至少会拍50集吧，来个‘最长集数的本地电视剧’！”罗励勤和释福如放眼期待未来会有更多媲美《守百年之约》的高素质创作，庄可比和陈美君则强调会保持热忱，坚持做好戏。导演郭福华和编剧陈钰莹语则呼吁大众，要继续支持本地制作，本地电视剧全靠观众的信任才能延续。

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（新闻来源：八度空间）