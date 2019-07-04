《守百年之约》冲出海外！ 中国芒果TV国际APP买下播映版权

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八度空间『原创强档』电视剧《守百年之约》势不可挡，早前跃居为全马中文电视剧收视冠军之后，如今又迎来了令人振奋的消息，《守百年之约》即将在中国芒果TV国际APP上架，并成为大马第一部登陆该视频网的本地制作电视剧！

根据了解，该视频网采购部负责人早前看过《守百年之约》终极预告片后，认为制作品质、摄影、剧情与演员等方面都相当具吸引力，于是决定买下播映版权，至于《守百年之约》的上线日期，仍有待芒果TV国际APP的官方宣布。

由陈子颖、盛天俊、原腾、陈美君、庄可比领衔主演的《守百年之约》口碑收视告捷，掀起全民追看热潮，YouTube平台的点阅率如今持续攀升。随着该视频网买下了播映版权，台湾、香港、澳门、新加坡、纽西兰、澳洲和非洲的剧迷将来可透过芒果TV国际APP和网站免费收看。原本透过YouTube观赏的观众只需转换至芒果TV国际就可继续观看此剧。

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全剧共26集的《守百年之约》，是一部以穿越为题材的年代爱情剧，主要讲述一间百年古宅暗藏着穿梭时空的密道，意外将生活在40年代的染布坊少东钟文安（盛天俊饰）“送来”现代，而钟文安随后又和张邵庭（陈子颖饰）一起穿梭回到古代，然而这一场邂逅却牵扯出世代隐藏的家族秘密，并对张邵庭往后的人生产生巨大变化。

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