《孤城闭》开播前改名《清平乐》 网猜内幕「影射武汉封城」

Advertisement



出自知名影视公司「正午阳光」的中国电视剧《清平乐》于6日开播。由于「正午阳光」过去曾推出《琅琊榜》、《知否？知否？应是绿肥红瘦》等剧赢得收视、网路流量、口碑好评，因此《清平乐》火速掀起观看热潮。然而新剧播出前曾遭改名，背后原因引发网友议论。

《清平乐》原本剧名叫《孤城闭》，改编自米兰lady于2014年出版的古装小说，以北宋为时代背景，描述长公主和贴身太监的悲剧爱情，讲述众多无法相守、被迫分离的爱情，每个人都在孤城中被命运摆布。《清平乐》则以宋仁宗为主线，女儿和太监的爱情成为副线剧情。小说作品由推出多部优质戏剧的「正午阳光」制作，播出短短2天，就被盛赞「高水准的服化道（服装化妆道具）」、「是宋朝的样子」、「台词很棒」。

Advertisement



小说打从宣布翻拍以来，加上找来当红明星王凯、江疏影等人主演，筹备期间已经吸引外界关注。然而开播前临时换名《清平乐》，引发网友揣测，有人指出男主角王凯是出身武汉，「有关部门觉得武汉人演《孤城闭》会有负面含意」，有人透露「电视编辑课老师说，改名是广电没过审，说《孤城闭》影射疫情期间的武汉。」而电视剧宣布改名后，也确定在中国的电视频道播出，令剧荒已久的观众相当兴奋。

另外，王凯昨天（7日）在微博分享自己的表情包，十分幽默地科普《清平乐》中“乐”的正确读音，王凯写道：“看我口型：已阅yuè，是yuè不是lè，是yuè躲不过。” 随后该剧女主角江疏影也在微博晒出表情包，并发文：“嘟嘴yue，咧嘴le。来 跟我一起嘟嘴说清平乐yue。谁再读错，请自觉罚抄100遍”。

新闻来源： ETtoday & 新浪娱乐