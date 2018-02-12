《娱协30》继公布十大原创歌曲奖（本地与国际组）、最佳原创方言歌曲奖、最佳电视/电影歌曲奖、最佳数位单曲、最佳经典流行歌曲奖、新人推荐奖、传媒推荐大奖入围名单及特别贡献奖得主后，再公布第二批入围名单。最佳流行音乐专辑共有22张专辑报名，黄明志将力拼 Aki 黄淑惠、SHIO 郭修彧、Von Lee 及林文荪4位女将争奖。而最佳迷你流行专辑则有多达27张专辑相争，抢得入围名额的张栋梁则将和4位女将云镁鑫、赖淞凤、何芸妮和黄若熙互别苗头。

《娱协30》颁奖礼，将于5月26日（星期六）晚上7时在双威金字塔会展中心（Sunway Pyramid Convention Centre）举行。

最佳贺岁专辑共有19张专辑报名，入围常胜军 M-Girls 及“钟氏兄妹”钟盛忠、钟晓玉仍抢当贺岁歌王，巧千金《春风得意》和侯美仪《旺旺来发财》能否拦路成功。最佳经典流行专辑奖多达25张专辑争奖，相隔30年再发片的郭晶丽，这次对上杨克意《爱的太刻意》、欧俪雯《长情经典恋曲9》、Janet Lee《辰胭》及罗翎允《允吭高歌13》，堪称一场硬战。

今年的最佳编曲共有138首歌曲报名，歌曲制作也有132首，竞争非常激烈，蔡恩雨虽然只报名一首数位单曲《I Love The Sky》而无缘角逐新人推荐奖，但这首歌曲却命中率甚高，不但成功入围最佳数位单曲，也同时入围最佳编曲和最佳歌曲制作奖。萧启贤制作的李欣怡《善待你的前女友》及王思涵《宜家》同时入围最佳歌曲制作奖，则形成他“自己打自己”的局面。

而最佳作曲及最佳作词奖也将是一番恶斗，最佳作词奖共有172首作品报名，黄明志就以他填词演唱的《漂向北方》及《台北之旅》占据两个入围名额，管启源除了以张栋梁《年华》入围，他和宇珩共同填词的云镁鑫《喜马拉雅》也争得一席入围名额。最佳作曲奖共有203首歌曲报名，当中就有两首福建歌曲入围，包括赵传《感谢你》及黄一飞、廖凯汶、潘德贤、陈冠宜、苏科威《福建人》，让人侧目。

最佳专辑封套设计奖共吸引37个作品报名，蒋芷苓同时以她设计的黄淑惠《嘿》和Janet Lee《辰胭》取得双入围资格。最佳音乐录影带奖共有84首作品报名，竞争异常激烈。黄展劲以傅健颖《Rose》和黄淑惠《嘿》双双入围，可说是来势汹汹。值得一提的是，从 ManHand “单飞”出辑而且已当妈的 Von Lee，不但以老公陈达人制作的专辑《我》入围最佳流行专辑，也同时获最佳专辑封套设计奖、最佳音乐录影带奖入围肯定。

《娱协30》第二轮入围名单：

最佳独立原创专辑奖：

1.Wee 陈汉伟《旅人》 制作人：李先龙

2.Ariel 郑惠心《漫游症》 制作人：伍家辉

3.Jyn 丘沁伟《二号病房的温柔怪物丘沁伟》 制作人：丘沁伟

4.Jeff 黄文耀《The Defects瑕疵品》 制作人：刘宝龙

5.十三番《十三番》 制作人：李鸿易、杜锦庆、张裕伟、温碧仪、胡汐纤、林泰文

最佳流行专辑奖：

1.Aki 黄淑惠《嘿》 制作人：郑可望

2.黄明志《亚洲通车》 制作人：黄明志

3.SHIO 郭修彧《抽象图》 制作人：戴佩妮

4.林文荪《最高的地方》 制作人：周金亮

5.Von Lee《我》 制作人：陈达人

最佳迷你流行专辑奖：

1.张栋梁《怎样的张栋梁EP》 制作人：张栋梁、管启源、陈子超

2.云镁鑫《喜马拉雅》 制作人：宇珩

3.赖淞凤《我值得快乐》 制作人：彭学斌

4.何芸妮《Finally, Chapter 1》 制作人：王诗豪、潘沁珈、何芸妮

5.黄若熙《It’s My Time》 制作人：吴振豪、马逸腾

最佳经典流行专辑奖：

1.郭晶丽《珍惜拥有时》 制作人：彭学斌

2.杨克意《爱的太刻意》 制作人：郑国亮

3.欧俪雯《长情经典恋曲9》 制作人：郑国亮

4.Janet Lee《辰胭》 制作人：Janet Lee

5.罗翎允《允吭高歌13》制作人：王诗豪

最佳编曲奖：

1.萧煌奇《想太多》编曲：黄晟峰

2.蔡恩雨《I Love The Sky》 编曲：林瑞裕

3.郭修彧feat.葛仲珊《EXTRICATION》 编曲：邝晅恒

4.温力铭《爱爱爱》编曲：魏文浩

5.Wee陈汉伟《丢掉》编曲：陈奕勤

最佳歌曲制作奖：

1.蔡恩雨《I Love The Sky》制作：林瑞裕

2.黄明志《漂向北方》 制作：黄明志

3.李欣怡《善待你的前女友》 制作：萧启贤

4.东于哲《象》 制作：李志清

5.王思涵《宜家》制作：萧启贤

最佳作曲奖：

1.黄明志《漂向北方》 作曲：黄明志

2.赵传《感谢你》 作曲：庄蔚义、雷振光

3.赵洁莹《这是你要的吗》作曲：叶静文、陈彦珲

4.黄一飞、廖凯汶、潘德贤、陈冠宜、苏科威《福建人》 作曲：黄一飞

5.张栋梁《人生没有如果》作曲：陈子超

最佳作词奖：

1.黄明志《漂向北方》 填词：黄明志

2.黄明志《台北之旅》 填词：黄明志

3.云镁鑫《喜马拉雅》 填词：宇珩、管启源

4.陈慧恬《限量》 填词：王蓝茵

5.张栋梁《年华》填词：管启源

最佳团体奖：

1. Mad August

2. 51男团

3. Fuying & Sam

4. 速食时代

5. 钟盛忠、钟晓玉

6. Ready To Fly

7. Muse Girls

8. 东于哲

最佳音乐录影带奖：

1.傅健颖《Rose》 导演：黄展劲

2.Von Lee《梦里醉》 导演：陈财业

3.宇田《蝌蚪》 导演：ahfatt aka landhell

4.曹格《小小》 导演：曹格

5.Aki 黄淑惠《嘿》 导演：黄展劲

最佳专辑封套设计奖：

1.陈慧恬《胜女》 设计者：陈舒雯

2.Von Lee《我》 设计者：陈财业

3.Janet Lee《辰胭》 设计者：蒋芷苓

4.Aki 黄淑惠《嘿》 设计者：蒋芷苓

5.颜慧萍《一个人的冒险》 设计者：谭踊斌

张栋梁除了以3首歌曲入围十大原创歌曲奖（本地组）及传媒推荐大奖，也成功以《怎样的张栋梁EP》入围 最佳迷你流行专辑奖，并以《人生没有如果》及《年华》各别入围作曲及作词奖，以7项提名成入围大赢家。

Aki黄淑惠除了以《嘿》和《黑》入围十大原创歌曲奖（本地组），她为田馥甄作曲的《慢舞》入围十大原创歌曲奖（国际组），在第二轮入围名单更一口气入围最佳流行专辑、最佳音乐录影带和最佳专辑封套设计奖，以共6项提名成女歌手入围最大赢家。

郭修彧除了有3首作品分别入围最佳数位单曲、十大原创歌曲奖本地组和国际组，邝晅恒编曲的《EXTRICATION》成功入围最佳编曲奖，戴佩妮制作的专辑《抽象图》也将角逐最佳流行专辑奖，让她共获5项入围。

陈慧恬除了以3首歌曲各别入围最佳电视/歌曲、最佳数位单曲、十大原创歌曲奖（本地组），也在第二轮入围名单中获最佳音乐录影带提名，王蓝茵填词的《限量》也入围最佳作词，前后共获5项提名。

Wee陈汉伟除了以《旅人》入围最佳独立原创专辑，他演唱的《丢掉》也成功入围最佳编曲奖。