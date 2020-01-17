《妻子3》收官 杜江：我错了，霍思燕最近真的胖了

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《妻子的浪漫旅行3》也快收官了，这档综艺可说是捧火了不少明星夫妻，尤其是杜江与霍思燕这对夫妻，可说是隔着屏幕都能感受到他们的恩爱。

在最近的《妻子3》第十期里，霍思燕在热气球上对杜江一番的大声告白，大喊：“杜江你就是我的太阳”，让看着屏幕的杜江潸然泪下，泣不成声。而“杜江你就是我的太阳”还火速上了热搜第一，让网友直呼：太甜了！这波狗粮甜出圈了。

不过，宠妻狂魔的杜江竟然还有欺骗霍思燕的事？

那就是在《妻子3》的收官期时，杜江在综艺中说出了实话，他自己坦白，说自己撒了谎，一副“我老实交代”的模样。接着他就说：“其实她确实最近有点胖了”。杜江这句话先后用了“其实”“确实”“有点”“最近”，虽然是在说实话，却又仿佛在强调，霍思燕只是最近有点胖，可以说求生欲满分了。

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这个时候，还记得综艺开篇时杜江说的话吗？当时杜江在叫霍思燕吃东西，而霍思燕说怕胖准备不吃，而杜江就一直在强调霍思燕不胖，还说霍思燕这个程度哪里叫胖。

当时观众一头问号，心想霍思燕当时脸都圆了，杜江居然还可以睁眼说瞎话说霍思燕没胖？杜江这是情人眼里出西施，真心不觉得妻子胖？当时，甚至还有观众都一度怀疑她怀二胎了。

而霍思燕对于自己胖估计心里也清楚，在节目中也承认说：“胖了不可爱，胖了还会变丑。” 所以她也没有找杜江什么麻烦。

新闻摘自：搜狐娱乐

照片视频摘自网络

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